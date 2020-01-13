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الطقس: أمطار متفرقة اليوم وارتفاع على درجات الحرارة غداً

13 كانون ثاني / يناير 2020 08:38

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية  الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة و البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الأربعاء المقبل، غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار أحيانا  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة في ساعات المساء والليل مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول مساء الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.     

 

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