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تناول القهوة بهذه الطريقة يحميك من السكري

13 كانون ثاني / يناير 2020 08:42

تناول القهوة بهذه الطريقة يحميك من السكري
تناول القهوة بهذه الطريقة يحميك من السكري

 بالنسبة لمعظم الأشخاص، تناول القهوة هي عادة صباحية يصعب التخلص منها، فهي تساعدهم على بدء يومهم في كامل نشاطهم، ولكن هناك عدة أبحاث علمية أثبتت أن للقهوة آثارا سلبية على الصحة، لذلك ينبغي على الأشخاص أن يتناولوها باعتدال وبطرق معينة تحميهم من أضرارها.

ونشرت صحيفة ”بينك فيلا ”، أنه يمكن الآن تناول كوبين من القهوة يوميا دون القلق من تأثيرها، وذلك بإضافة زيت جوز الهند وطريقة عملها بسيطة جدا، كل ما عليك هو وضع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند في الفنجان، ثم صب القهوة الساخنة عليه وتناوله، وهذا المزيح يعود على الجسم بفوائد صحية عديدة، وتقي من العديد من الأمراض مثل السكري، وهذه قائمة بالفوائد الصحية للقهوة المضاف إليها زيت جوز الهند:

تعزز عملية التمثيل الغذائي:

تؤكد الأبحاث العلمية أن تناول القهوة المضاف إليها زيت جوز الهند يساعد في زيادة مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، ويدفع عملية الأيض ويضمن حدوثها بشكل إيجابي؛ وذلك لغناها بالدهون الموجودة في الزيت والكافيين.

تقي من مرض السكري:

تعزز القهوة المضاف إليها زيت جوز الهند من تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق دورها في جعل الخلايا ترتبط مع الأنسولين بشكل فعال، وتعتبر وسيلة فعالة للسيطرة على مستويات السكر في الدم، وبالتالي تقي الجسم من الإصابة بمرض السكري.

جيدة الهضم:

تناول كوب أو كوبين من القهوة المضاف إليها زيت جوز الهند تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتهدئتها بشكل فعال.

تعزيز المناعة:

يحتوي هذا المزيج من القهوة على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول، والذي يلعب دورا هاما في الوقاية من الأمراض العصبية والقلبية، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات التي من شأنها تعزيز نشاط وقدرة الجهاز المناعي.

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