الاحتلال يعتقل 16 مواطناً بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 16 مواطناً من الضفة، وفتشت عدداً من المنازل بعد تحطيم أبوابها.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد المجيد حسن شقيق الأسيرة شذى حسن، من دير السودان شمالا، وعدي الخطيب من قرية بلعين غربا، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فهد ياسين من المدينة، والشاب سعد أحمد قاسم من ضاحية اكتابا شرقا، كما فتشت عددا من منازل المواطنين في الحي الجنوبي من المدينة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد فهيم عودة (28 عاما)، بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة حبلة جنوبًا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة السموع، وهم: جهاد أحمد رواشدة، وعزيز أحمد رواشدة، ومحمد أحمد رواشدة، وعدي رواشدة، ومنار محمود رواشدة، كما اعتقلت الشاب صائب عدنان أبو تركي (29 عاما)، من منطقة ضاحية البلدية جنوب مدينة الخليل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن ياسين بدر الهور من بلدة صوريف، شمال غرب الخليل، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمودة محمد حسن زعاقيق (18 عاما)، وكريم عبد الرحمن عبد المجيد عرار (17 عاما)، بعد تفتيش منزلي ذويهما من بلدة بيت امر شمال الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات ذاتها عميد العزة (27 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب المدينة، وأحمد عزية (27 عاما) من بلدة الدوحة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.