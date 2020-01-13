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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة

13 كانون ثاني / يناير 2020 08:45

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة مواطنين خلال مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد المجيد حسن شقيق الأسيرة شذى حسن، من دير السودان شمالا، وعدي الخطيب من قرية بلعين غربا، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فهد ياسين من المدينة، والشاب سعد أحمد قاسم من ضاحية اكتابا شرقا، كما فتشت عددا من منازل المواطنين في الحي الجنوبي من المدينة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد فهيم عودة (28 عاما)، بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة حبلة جنوبًا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمودة محمد حسن زعاقيق (18 عاما)، وكريم عبد الرحمن عبد المجيد عرار (17 عاما)، بعد تفتيش منزلي ذويهما في مناطق الظهر والبياضة ووسط بلدة بيت أمر شمالا.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات ذاتها عميد العزة (27 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب المدينة، وأحمد عزية (27 عاما) من بلدة الدوحة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

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