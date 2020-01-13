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مئات النسور تحتل برج اتصالات أميركيا.. والسلطات في حيرة

13 كانون ثاني / يناير 2020 09:03

مئات النسور تحتل برج اتصالات أميركيا.. والسلطات في حيرة
مئات النسور تحتل برج اتصالات أميركيا.. والسلطات في حيرة

يسعى مسؤولون أميركيون إلى معالجة مشكلة تشكلها مئات النسور التي تجثم على برج تابع لسلطات حماية الحدود في ولاية تكساس.

وبحسب ما أفادت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، فإن نحو 300 نسر رقد على برج اتصالات يبلغ طوله نحو 100 متر في مدينة كينغزفيل الجنوبية التي لا تبتعد كثيرا عن الحدود الأميركية المكسيكية.

وباتت السلطات أمام معضلة، إذ إن النسور تشوش على العمال في المكان، فيما لا تستطيع قتلها إذ يحمي قانون أميركي صدر قبل 100 عام هذه الطيور من القتل.

وتقول السلطات الأميركية إنها تبحث عن حل يبعد السنور عن برج الاتصالات الذي تستخدمه هيئة حماية الحدود والجمارك، مثل شباك كبيرة تنصب حول البرج، لكن الفكرة لم تطبق لغاية الآن.

وتظهر الصور الطيور الكبيرة وقد رقدت على قضبان البرج، وبنى بعضها أعشاشا عليه.

ويشوش وجود الطيور الجارحة فوق البرج على أعمال الصيانة المستمرة أسفله، بسبب الفضلات الذي تخرجها.

وقال متحدث باسم مكتب الجمارك وحماية الحدود إن النسور تحط رحالها فوق البرج منذ سنوات، لكن الأمر تفاقم أخيرا مع تزايد أعداد هذه الطيور.

وأضاف أن هذه الطيور التي تحتل البرج تلقي فضلاتها في الأسفل، لكن الأخطر من ذلك سقوط بعض فرائسها فوق رؤساء المارة، مما يخلق وضعا مرعبا.

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