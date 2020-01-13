أداة تُحول "البطاطس" إلى مساعد ذكي يجيب على أسئلتك

ابتكر مطور فرنسي أداة فريدة من نوعها أطلق عليها اسم "Smart Potato" ووصفها بأول بطاطس ذكية في العالم، وهي عبارة عن أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي تحول البطاطس العادية إلى ذكية وتجعلها تلعب دور مساعد شخصي افتراضي في المنزل يجيب على الأسئلة، وذلك على غرار "سيري" و "أليكسا" و"كورتانا" و"غوغل آسيستنت" وغيرها.



وأوضح المطور "نيكولاس بالديك" أن الفكرة بسيطة للغاية، وهي عبارة عن هوائي ذات نطاق ترددي عالي جداً، أطلق عليه اسم "NeuraSpud" يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويقترن بالهاتف الذكي عبر تطبيق خاص يتم تحميله على الهاتف، وبمجرد إدخال هذا الهوائي في "حبة" البطاطس يصبح لدى المستخدم مساعد ذكي يجيب على الأسئلة وينفذ الأوامر.



وقال نيكولاس إن تطبيق البطاطس الذكية يتوافق مع نظامي أجهزة أندرويد وآي أو إس، مشيراً إلى أنه أرسل هذه الأداة الذكية البالغ سعرها 29 دولاراً إلى 1000 مشتر لتجربته، إذ لا يزال مشروعه في طور التمويل عبر موقع "انديغوغو" لتمويل المشاريع الناشئة والذكية.



ويقول نيكولاس إن لدى اختراعه نسبة نجاح تفوق الـ60%، ويُشكك في فكرة "كل شيء متصل" قائلاً "يبدو الآن أن الابتكار يتعلق بوضع شريحة في أي شيء لتتحول من عادية إلى ذكية"، كما حدث مع "حبة البطاطس" التي أصبحت ذكية بفضل هذه الأداة، حسب ما ورد في مجلة فوربس الأمريكية.



وأشار المطور نيكولاس إلى أنه لاقى سخرية كبيرة عند طرح هذا الاختراع على الجمهور خلال مشاركته معرض "CES للإلكترونيات الاستهلاكية الذي اختتم فعالياته الجمعة الماضية في لاس فيغاس، لكن سرعان ما اقتنع الجمهور بفكرته بمجرد شرح مفهومها وطريقة عملها.