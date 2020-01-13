اعتقال ضابط إسرائيلي بتهمة تهريب هواتف لأسرى فلسطينيين

القدس المحتلة – الرأي:

كشفت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الاثنين، عن اعتقال ضابط كبير يعمل بمصلحة السجون الإسرائيلية، بتهمة قيامه بتهريب الهواتف النقالة للأسرى الفلسطينيين الأمنيين.

وقالت القناة، إن اعتقال الضابط تم الليلة، حيث تحقق وحدة "لاهب" بالشرطة الإسرائيلية معه، بشأن تلقى الرشوة من الأسرى الأمنيين، مقابل تهريب الهواتف النقالة.

وأضافت القناة العبرية، أن الضابط يعمل نائب ضابط الحراسات في سجن "ريمون" الأمني، وقام بتهريب عشرات الهواتف النقالة للأسرى الأمنيين بالسجن.

ووفقا للقناة العبرية، تم مراقبة الضابط على مدار أسبوع، وتم الكشف عن وجود عشرات الهواتف النقالة داخل غرف الأسرى التي يتردد عليها هذا الضابط.

ولفتت القناة، إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية، تشتبه بتورط عشرات الأسرى الأمنيين من أسرى حركة فتح، بتقديم الرشوة لهذا الضابط، مقابل تهريب الهواتف النقالة.