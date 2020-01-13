الأمطار تغرق طائرات حربية إسرائيلية

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على أرضينا المحتلة خلال اليومين الماضيين، بغرق مواقع سلاح الجو الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم الأحد، إن مياه الفيضانات تسببت بغمر أحد مواقع سلاح الجو بالجنوب، وتسببت بأضرار جسيمة لبعض الطائرات الحربية، بملايين الدولارات.

وذكرت أن قيادة سلاح الجو الإسرائيلي، حاولت منع نشر تفاصيل هذه الحادثة، وأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، وافقت على نشر الخبر، رغم معارضة قيادة سلاح الجو.

وكشفت الصحيفة، أن مياه الفيضانات، التي تدفقت بفعل الأمطار الغزيرة يوم الخميس الماضي، أدت إلى غمر المخابئ الأرضية للطائرات الحربية في الموقع، وأدت لأضرار جسيمة بالطائرات.

ووفقا للصحيفة العبرية، وصل مستوى مياه الأمطار داخل الموقع، إلى متر ونصف تقريبا، وحاولت إدارة المواقع إنقاذ الطائرات الحربية قبل وصول المياه إليها، لكنها لم تتمكن من ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة سلاح الجو، تقوم بفحص أسباب عدم جهوزية الموقع لحالات الطوارئ، مثل المنخفضات الجوية القوية، ولماذا لم يتم إنقاذ الطائرات منذ بداية الفيضانات.