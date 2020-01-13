النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2387) الاثنين 12/1/2020
أخبار فلسطينية
- هنية يصل عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس
- الخارجية الفلسطينية تصف محاكم الاحتلال بـ«التمييزية والعنصرية»… وتتهمها بالتغطية على جرائم المستوطنين
- الاحتلال يسيطر على 80 % من أراضي الأغوار ومياهها
- السفير الفلسطيني بالقاهرة: السينما ذاكرة التاريخ.. والأفلام الفلسطينية تكشف حقيقة المحتل
- 500 ألف دولار خسائر مزارعي غزة جراء إغراق الاحتلال للأراضي
- الاعتقال الإداري الإسرائيلي يحتجز 500 أسير فلسطيني بلا محاكمة
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أخبار إسرائيلية
- للمرة الثانية في أسبوع.. إسرائيل تغرق أراضي زراعية شرقي غزة
- لجنة الكنيست تجتمع اليوم لبحث حصانة نتنياهو
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استقالة كحلون من الحياة السياسية توجه ضربة لمستقبل نتنياهو
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الصحف العربية
القدس العربي
- مياه السدود الإسرائيلية تدمّر أحلام مزارعي حدود غزة وتبيد زرعهم وتخرّب حرثهم
- الاحتلال ينقل 60 أسيرا قاصرا للزنازين والأسرى يهددون بالتصعيد وزهران في وضع خطر
- إسرائيل تخشى أوامر اعتقالات سرية بحق ساستها وضباطها وجنودها بعد قرار محكمة جنايات…
- صافرات إنذار تدوي في المناطق القريبة من غزة وإسرائيل تنفي إطلاق صواريخ من…
- هنية يصل عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس
- للمرة الثانية في أسبوع.. إسرائيل تغرق أراضي زراعية شرقي غزة
- دراسة فلسطينية ترصد تحولات اجتماعية مهمة في القدس وتقترح توصيات لاستعادة روحها
- الخارجية الفلسطينية تصف محاكم الاحتلال بـ«التمييزية والعنصرية»… وتتهمها بالتغطية على جرائم المستوطنين
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- اعتقالات بالضفة وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين في القطاع
- نتنياهو يأمر وزراء الحكومة بعدم السفر إلى الخارج
الاهرام المصرية
- المالية الإسرائيلية»: العجز سيبلغ 4% إذا لم تفرض زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق
الاخبار اللبنانية
- صدقي المقت ينتصر على إسرائيل: حراً في مسقط رأسي!
- تحوّل مصري في الموقف منه: مروان البرغوثي محور تجاذب «فتحاوي»
الغد الأردنية
- الاعتقال الإداري الإسرائيلي يحتجز 500 أسير فلسطيني بلا محاكمة
- الاحتلال يسيطر على 80 % من أراضي الأغوار ومياهها
- استقالة كحلون من الحياة السياسية توجه ضربة لمستقبل نتنياهو
الشروق المصرية
- إلزام رئيس الكنيست بتشكيل لجنة للنظر في طلب حصول نتنياهو على الحصانة
- السفير الفلسطيني بالقاهرة: السينما ذاكرة التاريخ.. والأفلام الفلسطينية تكشف حقيقة المحتل
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
نقمة شعبية بالضفة الغربية تطال السلطة بسبب انقطاع الكهرباء
وفد من حماس يعزي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين شمال القطاع بذريعة "التسلل"
الخزندار : دخول 100 طن من غاز الطهي للمرافق الخدماتية بغزة
الملاحقات الأمنية.. سوط عذاب يجلد طلبة الكتلة الإسلامية بالضفة
- دول أوروبية تطالب إيران بالعودة إلى "الالتزام الكامل" بالاتفاق النووي
- محرز وأغويرو يتألقان.. ومانشستر سيتي يسحق أستون فيلا بسداسية
- أضرار بملايين الدولارات في سلاح الجو الإسرائيلي جرّاء الأمطار
- وزير خارجية الاحتلال يلغي زيارة مقررة إلى الإمارات
- الاحتلال ينقل (٣٤) قاصراً إلى سجن "الدامون"
القدس المحلية
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·قراقع: الاحتلال أعاد موخراً أساليب السبعينات العنيفة في التحقيق مع الاسرى وتعذيبهم
- لجنة الكنيست تجتمع اليوم لبحث حصانة نتنياهو
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سفارة فلسطين بالقاهرة تفتتح أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع
جريدة الأيام
- الأردن يقرّر زيادة عدد الحافلات على الجسر وتسيير حافلة كل 15 دقيقة
- »الجيش الإسرائيلي يكشف عن حوامة انتحارية جديدة
- »مماطلة الاحتلال في تحديد موعد لتصدير الفراولة تثير مخاوف المزارعين
- »وفرة الأسماك بعد المنخفض تهوي بأسعارها في غزة
- »إطلاق سراح صدقي المقت كجزء من صفقة إعادة جثمان الجندي باوميل
- »ضــم الضـفـة الغربيـة يـوجــب إســقـــاط ملــك الأردن
الحياة الجديدة
- الاحتلال يعترف: "قتل عائشة الرابي عمل عدائي"
- الاحتلال يعتقل شابا من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق
- اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الأرمني
- الاحتلال يجبر مواطنين من القدس على هدم منزليهما
وكالة صفا
- نفى ما يتردد عن اتصالات لترشيح البرغوثي للرئاسة
- التيار الإصلاحي بفتح: جهات تريد تأجيل الانتخابات لمعرفتها المسبقة بنتائجها
- أضرار جسيمة بمقاتلات ومخازن أسلحة إسرائيلية إثر الفيضانات
- يرفض التجاوب بالمفاوضات مع الأسرى
- الاحتلال ينقل اليوم 34 أسيرًا قاصرًا لسجن "الدامون"
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وكالة الراي الفلسطينية
- الاحتلال يعترف: قتل عائشة الرابي كان عملًا إرهابيًا
- 113 يومًا على إضراب الأسير زهران وسط خطر يتهدد حياته
- حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة
- تقرير بلدية غزة تقضي على آبار المياه المالحة
- جولا تفتيشية على مصانع الشتوي والبسكويت بالوسطى
- عباس يشيد بمواقف قابوس ودعمه لفلسطين
- هنية يلتقي سلطان عمان الجديد معزياً برحيل قابوس
سما نيوز
- الناطق العسكري الإسرائيلي يستعرض قدراته أمام المقاومة
- إسرائيل تعترف : جريمة قتل الرابي "عمل عدائي"
- تيك ديبكا : ترامب يكذب والصواريخ الإيرانية اصابت "عين الأسد" بأضرار جسيمة
- بالفيديو.. الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب لاختبار التعديلات الجديدة بمنظومة القبة الحديدية
- إعلامي كويتي يروي قصة لقائه هنية في الطائرة المتجه نحو مسقط.. اليك تفاصيلها
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فلسطين اليوم
فتاة من نابلس تبدع في صناعة "الجاتوه ثلاثي الابعاد" لكل شخص حسب مهنته
مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس بينهم استدعاء فتاة من رأس العامود
الاحتلال ينقل 34 أسيرًا قاصرًا لمعتقل الدامون دون ممثليهم
عرب 48
- المستشار القضائي للكنيست يُلزم إدلشتاين بتشكيل لجنة لبحث حصانة نتنياهو
- ارتفاع نسبة طالبي العمل العرب بـ14%
- نتنياهو يرحب بعقوبات أميركية على إيران
- ضابط إسرائيلي: ليس بالإمكان إخراج إيران من سورية
- محكمة لاهاي: التحذير من أوامر اعتقال سرية ضد مسؤولين إسرائيليين
- 500 ألف دولار خسائر مزارعي غزة جراء إغراق الاحتلال للأراضي
- مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس
- الاحتلال يعتقل ٤ شبان قرب السياج الفاصل شمالي غزة
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وكالة وفا
- الرئيس يقدم العزاء للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور بوفاة السلطان قابوس
الأسير زهران يدخل يومه الـ (113) في الاضراب عن الطعام
- حالة الطقس: أمطار متفرقة اليوم وارتفاع على درجات الحرارة غدا
- اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الأرمني
- الرئيس يقدم العزاء للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور بوفاة السلطان قابوس
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حدث في مثل هذا اليوم
13 كانون ثاني (يناير)
- 2005م مقتل 6 محتلين إسرائيليين وجرح 5 آخرين في اقتحام لثلاثة استشهاديين لمعبر "كارني" في قطاع غزة بالمتفجرات والأسلحة الرشاشة. والاستشهاديين الثلاثة هم: محمود المصري من كتائب الشهيد عز الدين القسام، وسمير حجا من اللجان المقاومة الشعبية، ومهند المنسي من كتائب الأقصى.
- 2004م المقاومة الفلسطينية تقتل مستوطنا إسرائيليا وتجرح 3 آخرين في مستوطنة "تلمون" قرب رام الله.
- 2004م الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح خطة الانفصال الأحادي.
- 2002م أحد عشر معتقلا سياسيا لدى السلطة الفلسطينية في مدينة سلفيت يدخلون يومهم الأول في الإضراب عن الطعام.
- 2000م السلطات النمساوية تعتقل "حليمة نمر" التي يُعتقد أنها المسؤولة المالية لحركة "فتح - المجلس الثوري" الفلسطينية التي يتزعمها صبري البنا "أبو نضال"، بعدما حاولت سحب مبلغ كبير من حساب مصرفي مجمد في فيينا. وكان الحساب فُتح عام 1982موجُمد خلال حرب الخليج الثانية للاشتباه بصلته بالعراق.
- 2000م القبض على طالب جامعي إسرائيلي عمره 25 هدد بالانتحار بسكين عند مدخل الكنيست (البرلمان) بعد عراك أصيب خلاله أحد أفراد الشرطة.
- 1999م مقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر في اشتباك مع خلية تابعة لكتائب "عز الدين القسام" قرب قرية السموع قضاء الخليل، وأصيب في الاشتباك مقاوم فلسطيني تم اعتقاله.
- 1966م هاجمت قوات الاحتلال قرية السموع وقرية رافات في قضاء الخليل واستعانت هذه القوات بعشرات الدبابات والعربات المصفحة وعدد من الطائرات وارتكبت مجزرة رهيبة بحق أهالي القريتين العزل، وأسفرت المجزرة البشعة عن استشهاد 18 مواطنا بينهم 6 من جنود الجيش الأردني وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
- 1964م انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة، حيث أنه وفي أواخر 1963 أخذت المشروعات الصهيونية لتحويل نهر الأردن صورتها الكاملة، كمظهر من مظاهر التوسع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني وكان لا بد من موقف عربي موحد وفاعل إزاء هذه التحديات، وفي 23/12/1963 وجه الرئيس جمال عبد الناصر الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة عربي لمواجهة التحديات الإسرائيلية، وقد تم الاجتماع في مقر الجامعة العربية، برئاسة جمال عبد الناصر، وحضور كل الملوك والأمراء والرؤساء العرب والأستاذ أحمد الشقيري ممثل فلسطين بالجامعة العربية.
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