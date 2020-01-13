النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2387) الاثنين 12/1/ 2020

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استقالة كحلون من الحياة السياسية توجه ضربة لمستقبل نتنياهو

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الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

اعتقالات بالضفة وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين في القطاع

نتنياهو يأمر وزراء الحكومة بعدم السفر إلى الخارج

الاهرام المصرية

المالية الإسرائيلية»: العجز سيبلغ 4% إذا لم تفرض زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق

الاخبار اللبنانية

صدقي المقت ينتصر على إسرائيل: حراً في مسقط رأسي !

تحوّل مصري في الموقف منه: مروان البرغوثي محور تجاذب «فتحاوي »

الغد الأردنية

الشروق المصرية

إلزام رئيس الكنيست بتشكيل لجنة للنظر في طلب حصول نتنياهو على الحصانة

السفير الفلسطيني بالقاهرة: السينما ذاكرة التاريخ.. والأفلام الفلسطينية تكشف حقيقة المحتل

الشرق القطرية

لاجئو غزة يرفضون تقليصات الأونروا خلال وقفة احتجاجية

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

​نقمة شعبية بالضفة الغربية تطال السلطة بسبب انقطاع الكهرباء

وفد من حماس يعزي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين شمال القطاع بذريعة "التسلل"

الخزندار : دخول 100 طن من غاز الطهي للمرافق الخدماتية بغزة

الملاحقات الأمنية.. سوط عذاب يجلد طلبة الكتلة الإسلامية بالضفة

القدس المحلية

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·قراقع: الاحتلال أعاد موخراً أساليب السبعينات العنيفة في التحقيق مع الاسرى وتعذيبهم

لجنة الكنيست تجتمع اليوم لبحث حصانة نتنياهو



سفارة فلسطين بالقاهرة تفتتح أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع

جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

فتاة من نابلس تبدع في صناعة "الجاتوه ثلاثي الابعاد" لكل شخص حسب مهنته

مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس بينهم استدعاء فتاة من رأس العامود

الاحتلال ينقل 34 أسيرًا قاصرًا لمعتقل الدامون دون ممثليهم

عرب 48

وكالة وفا

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