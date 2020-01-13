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بلدية خان يونس ولجنة حي الأمل يناقشان إزالة التعديات وفتح الطرق

13 كانون ثاني / يناير 2020 09:56

بلدية خان يونس ولجنة حي الأمل يناقشان إزالة التعديات وفتح الطرق
بلدية خان يونس ولجنة حي الأمل يناقشان إزالة التعديات وفتح الطرق

خان يونس- الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، اجتماعاً مع لجنة حي الأمل وذلك لمناقشة إزالة التعديات وفتح عدداً من الشوارع المغلقة، وإنهاء مظاهر التعدي على الأرصفة وتأهيل بعض الطرق من أجل تعزيز الخدمات المقدمة للسكان والمساعدة في التخفيف من حجم المعاناة القائمة.

وكان مدير مكتب رئيس بلدية خان يونس م. سعد عاشور، ومسئول قسم الضبط الميداني م. محمد درويش، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة، قد إلتقوا الوفد المذكور برئاسة رئيس لجنة حي الأمل أ. محمود كلاب ومشاركة مجموعة من الأعضاء.

وتطرق المجتمعون في اللقاء إلى  القضايا ذات الإهتمام المشترك والتي تعمل على تلبية احتياجات السكان وتساعدهم على قضاء احتياجاتهم دون معاناة، ومن بينها ردم الحفر في عدد من الشوارع الرئيسية وعمل ما يلزم بشأنها وخاصة في شارعي المدرسة والسُلطان عبد الحميد الثاني وكذلك شارع الهلال القديم.

وشدد المجتمعون على ضرورة وضع خطة متكاملة لمنع وإزالة التعديات من على الطرق والأرصفة التي تشكل خطراً على المواطنين والمشاه حيث تعرض حياتهم إلى حوادث الطرق، إلى جانب عرقلة مرور المركبات بشكل آمن ، وتم كذلك مناقشة نظافة الحي وشوارعه الرئيسية والفرعية والمربعات السكنية.

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