وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي يستحدث شبكة أجهزة مراقبة المرضى بالعناية المكثفة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" :التنمية البشرية تختتم دورة تدريبية في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب وكالة الرأي الفلسطينية " أبو الريش" يتابع عمل لجنة اللجنة المصغرة للعنف المبني على النوع الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس ولجنة حي الأمل يناقشان إزالة التعديات وفتح الطرق وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2387) الاثنين 12/1/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الأمطار تغرق طائرات حربية إسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال ضابط إسرائيلي بتهمة تهريب هواتف لأسرى فلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعترف: قتل عائشة الرابي كان عملًا إرهابيًا وكالة الرأي الفلسطينية أداة تُحول "البطاطس" إلى مساعد ذكي يجيب على أسئلتك وكالة الرأي الفلسطينية 113 يومًا على إضراب الأسير زهران وسط خطر يتهدد حياته
أخبار » الأخبار الحكومية

" أبو الريش" يتابع عمل لجنة اللجنة المصغرة للعنف المبني على النوع الاجتماعي

13 كانون ثاني / يناير 2020 10:01

" أبو الريش" يتابع عمل لجنة اللجنة المصغرة للعنف المبني على النوع الاجتماعي

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، بعمل اللجنة المصغرة للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

جاء ذلك، خلال لقاء عمل عقد في مكتبه بعد ظهر اليوم لمناقشة مستجدات عمل اللجنة وخطة عمل العام الجاري 2020م .
وقال د. أبو الريش : " إننا أمام فريق مهني قادر على حمل أعباء العمل ويؤمن بالفكرة وتحويلها الى واقع عملي، وهو بحد ذاته خطوة متقدمة وجهد طيب على طريق تحقيق الأهداف التي وضعتها اللجنة " .
واستعرض أعضاء اللجنة جملة من منجزات الفترة السابقة ، والاجراءات لشكل ادارة الملف , وتدريب الكوادر وانظمة العمل، مثمنين حرص عطوفة وكيل وزارة الصحة على اهتمامه الواضح في المتابعة وتسهيل عمل اللجنة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عطاء فلسطين تُسلم مشروع تحلية المياه الجوفية لبلدية النصر برفح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟