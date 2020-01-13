" أبو الريش" يتابع عمل لجنة اللجنة المصغرة للعنف المبني على النوع الاجتماعي

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، بعمل اللجنة المصغرة للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

جاء ذلك، خلال لقاء عمل عقد في مكتبه بعد ظهر اليوم لمناقشة مستجدات عمل اللجنة وخطة عمل العام الجاري 2020م .

وقال د. أبو الريش : " إننا أمام فريق مهني قادر على حمل أعباء العمل ويؤمن بالفكرة وتحويلها الى واقع عملي، وهو بحد ذاته خطوة متقدمة وجهد طيب على طريق تحقيق الأهداف التي وضعتها اللجنة " .

واستعرض أعضاء اللجنة جملة من منجزات الفترة السابقة ، والاجراءات لشكل ادارة الملف , وتدريب الكوادر وانظمة العمل، مثمنين حرص عطوفة وكيل وزارة الصحة على اهتمامه الواضح في المتابعة وتسهيل عمل اللجنة .