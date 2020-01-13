"الصحة" :التنمية البشرية تختتم دورة تدريبية في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة دورة تدريبية في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب "ICDL" والتي استهدفت مختلف الفئات الوظيفية بالوزارة وذلك في مختير الحاسوب بالادارة.

من جهته، أفاد المحاضر خبير التدريب أ.ثائر السوسي ان الدورة تهدف الى رفع كفاءة الموظفين في العلوم الأساسية للحاسوب و مكوناته والأنظمة المشغلة له وبرامجه المختلفة إضافة إلى التعرف على مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة منها.

وأضاف أ. السوسي أن الدورة نُفّذت بواقع 36 ساعة تدريبية موزعة على 12 محاضرة، حيث تم اجراء اختبار تقييمي ينسجم مع طبيعة الدورة ومكوناتها حيث تم تقسيم المتقدمين للامتحان إلى مستويين، الفئة الأولى للمبتدئين في التعامل مع الحاسوب، الفئة الثانية لذوي الخبرات في التعامل الجيد مع الحاسوب.