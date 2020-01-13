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المستشفى الاندونيسي يستحدث شبكة أجهزة مراقبة المرضى بالعناية المكثفة

13 كانون ثاني / يناير 2020 10:06

المستشفى الاندونيسي يستحدث شبكة أجهزة مراقبة المرضى بالعناية المكثفة
المستشفى الاندونيسي يستحدث شبكة أجهزة مراقبة المرضى بالعناية المكثفة

غزة- الرأي

افاد رئيس قسم الحاسوب بالمستشفى الاندونيسي م.عبد الحي حجازي بأن وحدة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحه انتهت من تركيب شبكة جديدة لاجهزة مراقبة المرضى (Patient Monitor) بعدد 12 جهاز وربطها مع المحطة المركزية (Station Monitor) بقسم العناية المكثفه بالمستشفى وذلك لتلف وتعطل الشبكة القديمه مما سيسمح للطواقم الطبية والتمريضية العاملة بالقسم من متابعة المرضى بشكل دائم ومستمر ومركزي من خلال محطة التمريض.

وقدم مدير المستشفى الاندونيسي د.شوقي سالم شكره الجزيل لكل من وحدة تكنولوجيا المعلومات بالوزارة ودائرة الشئون الادارية والمالية بالمستشفى ممثلة بمديرها أ. كمال النونو وقسم الحاسوب بالمستشفى ممثلا بالمهندس عبد الحي حجازي ولكل من ساعد في اتمام هذا العمل.

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