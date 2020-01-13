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وزارة العمل تُسلّم وزارة التعليم تقرير الجولات التفتيشية على المدارس الخاصة

13 كانون ثاني / يناير 2020 10:14

وزارة العمل تُسلّم وزارة التعليم تقرير الجولات التفتيشية على المدارس الخاصة
وزارة العمل تُسلّم وزارة التعليم تقرير الجولات التفتيشية على المدارس الخاصة

غزة- الرأي

اجتمعت وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية للعمل ممثلة بنائب مديرها العام م. شادي حلس، و م. دارين أبو شاويش، و أ. سماح الغزالي مع الإدارة العامة للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم ممثلة بمديرها العام د. محمد صيام، ومدير دائرة التعليم الخاص أ. فاطمة الخالدي، و أ. فادي الأشقر.


وهدف الاجتماع إلى مناقشة سير العمل في الجولات التفتيشية التي نفذها التفتيش على المدارس الخاصة، وآليات متابعة تصويب المخالفات الجسيمة في بعض المدارس والتي تتعلق بسلامة البيئة التعليمية.


كما تم استعراض أبرز معيقات العمل، والاتفاق على آليات لإلزام المدارس المخالفة بتصويب أوضاعها قبل تجديد ترخيصها.


وفي نهاية الاجتماع سلّمت وزارة العمل تقرير الحملة لإدارة التعليم العام لمتابعة تطبيق ما جاء فيه من توصيات.


يُذكر أن التفتيش وبالشراكة مع اللجان الفنية للسلامة والصحة المهنية كان قد نفذ جولات تفتيشية على المدارس الخاصة في كافة محافظات قطاع غزة بهدف التأكد من استيفائها لمتطلبات العمل اللائق بما يضمن شروط العمل العادلة وظروف العمل الآمنة، وقد امتدت الحملة لمدة 4 شهور، تم فيها تغطية ما يقارب من 99٪؜ من المدارس الخاصة في قطاع غزة بزيارات تفتيشية أولية وزيارات متابعة، حيث عملت على توجيه الاستيفاءات اللازمة لهذه المدارس، وقد قُدر استيفاء اشتراطات السلامة فيها بحوالي 80٪؜، باستثناء عدد قليل من المدارس تم رصد انتهاكات جسيمة بها، وسيتم معالجتها ومتابعة تصويب أوضاعها خلال الفترة القادمة.

وزارة العمل تُسلّم وزارة التعليم تقرير الجولات التفتيشية على المدارس الخاصة 81656584_1554293054725906_4753222121591668736_o
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