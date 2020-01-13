التنمية الاجتماعية تنظم يوم ترفيهي لأهالي منطقة السواركة في دير البلح

الوسطى- الرأي

نفذت شبكة حماية الطفولة في المحافظة الوسطى التابعة لوحدة الأسرة والطفل في وزارة التنمية الاجتماعية يوم ترفيهي بعنوان "هيا نفرح معا" لأهالي واطفال منطقة البركة في دير البلح وبالتحديد منطقة السواركة التي تم استهدافها في التصعيد الاخير.

جاء ذلك، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات أعضاء شبكة حماية الطفولة في المنطقة الوسطى، بحضور مدير عام وحدة الأسرة والطفل أ. منى العجلة، ورئيس قسم الأسرة أ. ربا البيطار، ومدير مديرية الوسطى أ. جمال أبو عبده وعدد من الشخصيات القيادية ووجهاء ومخاتير المنطقة واللجان المحلية وجمعية نبراس، ولفيف كبير من الأطفال وذويهم، حيث تم استهداف ما يقارب 100 سيدة و 350 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 12 عام، كما بلغ عدد الطواقم المنفذة للفعالية 50 شخص يتبعون وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات أعضاء شبكة الحماية البالغ عددها 10 مؤسسات

وفي سياق متصل، أوضح أ. سمير السردي مرشد الطفولة في المحافظة الوسطى ومسئول شبكة الحماية أن هذه الفعالية جاءت كمبادرة بين الوزارة والمؤسسات أعضاء شبكة الحماية، وهي عبارة عن تفريغ نفسي للاطفال وأولياء أمورهم وخصوصا بعد الحدث الاخير على منطقة السواركة، مبنيا انه وجب التدخل لتحديد احتياجات أهالي المنطقة.

وأشار السردي إلى ان هذه الفعالية سوف تساهم في وضع خطط وبرامج لطبيعة تدخلات المؤسسات العاملة في مجال الحماية في محافظة الوسطى لضمان استمرارية الأنشطة النفسية كل حسب قطاعه في المنطقة المستهدفة إضافة إلى اكتشاف وتحويل الحالات للمؤسسات المعنية كل حسب تخصصه.

كما لفت إلى ان المنطقة التي استهدفت هي أكثر المناطق تأثرا بالأحداث الصادمة في التصعيد الاخير وبحاجة ماسة للمساعدة من قبل المؤسسات العاملة في المجال النفسي والاجتماعي، موضحا انه سيتم تنفيذ أنشطة أخرى داخل المنطقة بناء على احتياجات الاطفال والسيدات التي تم تحديدها خلال هذا اليوم، وتقدم بشكره لكافة المشاركين من مؤسسات وأعضاء شبكة حماية وخاصة الهلال الاحمر على توفيره طواقم إسعافية خوفا من حدوث أي طارئ للأطفال.

وفي سياق آخر، لفت ا. رامي السالمي منسق المنطقة الجنوبية لمراكز العائلة أن هذه الفعالية استهدفت الأطفال والسيدات بعملية تفريغ نفسي من خلال الأخصائيين النفسيين من مركز العمل التنموي معا ومراكز فرح ومديرية التربية والتعليم ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي وجمعية نوى للثقافة والفنون ومنتدى التواصل وبرنامج غزة للصحة النفسية ومركز صحة المرأة ومركز تمكين المرأة النصيرات, وذلك بعدد من الانشطة التفريغية والترفيهية.

وفي حديثه بين السالمي أن هذه الفعالية تتلخص في تنفيذ مهارات حياتية حول موضوع المشاعر والعواطف وكيفية التعامل مع ردات الفعل الناجمة عن تلك المشاعر، هذا بالإضافة إلى عمل يوم مفتوح من خلال منشطي المراكز والمؤسسات المشاركة للأطفال واولياء الامور لتنفيذ انشطة تفاعلية تفريغية, وذلك بهدف تحسين الصحة النفسية العامة لدى الأطفال وذويهم، واضفاء مشاعر الفرح على نفوس الاطفال في تلك المنطقة