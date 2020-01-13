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الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري لأسيرة قبل الإفراج عنها بيومين

13 كانون ثاني / يناير 2020 10:55

الأسيرة شروق البدن
الأسيرة شروق البدن

رام الله – الرأي:

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق الأسيرة شروق البدن (25 عاماً) من بيت لحم، لمدة ستة شهور، قبل موعد الإفراج عنها بيومين.

وقال نادي الأسير، إن الأسيرة البدن من بين أربع أسيرات معتقلات إدارياً، وهن: الأسيرة آلاء البشير (23 عامًا) من قلقيلية اُعتقلت في الـ24 من تموز 2019، والأسيرة بشرى الطويل (26 عامًا) من رام الله اُعتقلت في الـ11 من كانون الأول 2019، والأسيرة شذى حسن (20 عاماً) من رام الله، اُعتقلت في تاريخ الـ12 من كانون الأول 2019، إضافة إلى الأسيرة البدن والتي اُعتقلت في تاريخ 15 تموز 2019.

ولفت إلى أن الأسيرة البدن تُعاني من مشاكل صحية تفاقمت جرّاء ظروف الاعتقال الصعبة، خاصة بعدما تعرضت له خلال فترة اعتقالها الأولى، التي سببت لها مشاكل حادة في المعدة، والكلى والأعصاب.

ومن الجدير ذكره أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال (40) أسيرة ويقبعن في معتقل "الدامون".

 

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