مباحث التموين بغزة تحذر من التلاعب بأسعار الغاز

حذرت مباحث التموين في قطاع غزة صباح يوم الاثنين، محطات تعبئة الغاز والموزعين من التلاعب في أسعار الغاز واستغلال المواطنين.

وقالت المباحث في بيان وصل "الرأي": "على جميع المواطنين في حال وجود أي مخالفة بالخصوص (استغلال، احتكار، رفع تسعيرة) بخصوص محطات وموزعين الغاز التواصل فورا مع الأرقام التالية في مباحث التموين (0598866226, 059-874-2525, 0598705507)".

وأشارت إلى أنها ستتابع جميع الموزعين ومحطات التعبئة وتقديم المخالفين للجهات المختصة.

وسمحت سلطات الاحتلال أمس الأحد، بدخول عدد من الشاحنات المحمّلة بغاز الطهي، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

ونفت وزارة الاقتصاد في وقت سابق وجود أزمة في غاز الطهي بالقطاع، مشددةً على أنها "ستحاسب المحتكرين"، بعد أن اشتكى مواطنون من إغلاق بعض محطات الغاز أبوابها.