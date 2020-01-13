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نقل 34 طفلاً أسيراً من "عوفر" إلى "الدامون" دون ممثليهم

13 كانون ثاني / يناير 2020 12:28

أكد نادي الأسير، أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت، اليوم الاثنين، 34 طفلاً من معتقل "عوفر" إلى معتقل "الدامون"، دون مرافقة ممثليهم.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أنه جرى نقل الأطفال الأسرى من قسمي (19) و(13) في "عوفر"، وسيتم تجميع بقية الأطفال الأسرى في قسم (13).

وحذّر نادي الأسير، من خطورة هذه الخطوة كونها تشكل سلباً لأحد أهم انجازات الأسرى التي جاءت عبر عملية نضالية طويلة.

واعتبر أن القرار من أخطر المخططات، التي تستهدف الأطفال الأسرى، وذلك عبر إجراءات تتحكم من خلالها في مصيرهم دون رقيب.

ويقبع نحو 200 أسير قاصر في سجون الاحتلال، ويقوم عدد من الأسرى البالغين بتوجيههم وإدارة نظام حياتهم، ومتابعة أوضاعهم وتمثيلهم أمام إدارة السجون.

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