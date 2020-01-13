خدمات الطفولة تفتتح مخيم تثقيفي ترفيهي لطلاب المرحلة الإعدادية

غزة- الرأي

افتتحت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، أمس الأحد، مخيماً تثقيفياً ترفيهياً لطلاب وطالبات المرحلة الإعدادية، في مقر الجمعية بالدرج شرق مدينة غزة، بحضور أمين الصندوق د. نهاد المدهون المدير التنفيذي حسام أبوربيع والأخصائي النفسي بلال البايض ومن العلاقات العامة وسام المدهون والمنشطة سحر عودة.

وأوضح البايض، أن المخيم يهدف إلى ربط الحياة بالأهداف التي يسعى اليها الطفل والتعرف على الأغذية السليمة والحفاظ على الصحة والحديث عن الأخلاق في الاسلام بالاضافة لفقرات الترفيه والمرح والتفريغ النفسي.

في ذات السياق أشارت المدهون، إلى ضرورة استغلال أوقات فراغ الطلاب بأمور إيجابية تنمي من قدراتهم العقلية وتطور من مهاراتهم وصقل شخصياتهم للتعامل مع المجتمع والاندماج الايجابي فيه.

جدير بالذكر، أن خدمات الطفولة نفذت خلال الشهر الماضي العديد من اللقاءات التوعوية والارشادية المتنوعةللأطفال .