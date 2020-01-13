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الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في مسافر يطا جنوب الخليل

13 كانون ثاني / يناير 2020 12:31

قوات الاحتلال تهدم منزل
قوات الاحتلال تهدم منزل

الخليل – الرأي:

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين بهدم منازلهم في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان راتب جبور، إن سلطات الاحتلال داهمت المسافر وسلمت كلا من: محمد موسى مخامرة، وأحمد اليتيم، وأحمد إسماعيل الدبابسة، إخطارات بهدم منازلهم الواقعة في منطقتي اغزيوي وماعين.

يذكر أن المواطنين والمزارعين في مسافر يطا، يعانون بشكل يومي جراء ممارسات الاحتلال المتمثلة بهدم منازلهم وخيامهم وتخريب مزروعاتهم والاعتداء عليهم لحملهم على الرحيل عنها.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال نفذت 686 عملية هدم، 300 منها في المدينة المقدسة خلال العام 2019.

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