الشباب والرياضة تنفذ دورة بعنوان "أساسيات كتابة مقترحات المشاريع"

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة العامة للشباب "دائرة التأهيل والتدريب الشبابي ، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات كتابة مقترحات المشاريع".

وتم تنفيذ اللقاء التدريبي الأول بمشاركة 30 متدربة يمثلون خريجات متطوعات و ناشطات شابات في المجالات التنموية، حيث ستساهم الدورة في بناء قدرات مجموعة من الشابات في مجال أساسيات كتابة المشروعات و النفاذ إلى التمويل و التأسيس لأنظمة التطوع في منظمات المجتمع المدني، اضافة لتكوين شبكة من الفاعلات لدى منظمات المجتمع المدني.

وأوضح بلال الشاعر مدير دائرة التأهيل والتدريب الشبابي أن الدورة تهدف للتعرف على أساسيات كتابة المشروعات ، و تمكين المشاركين من امتلاك القدرة على كتابة المشروعات التي تتقدم بها منظمات المجتمع المدني للمانحين.

وأكد الشاعر أن الدورة ستستمر لمدة "5" لقاءات تدريبية بواقع "20" ساعة تدريبية، موضحا بان الدورة تأتي منسجمة مع سياسة وزارة الشباب والرياضة في دعم خريجات الجامعات من التخصصات المختلفة وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات المتنوعة التي تلبي حاجاتهم وتطلعاتهم ، وذلك بما يساعدهم على الانخراط الفعال في سوق العمل.

وتضمنت الدورة موضوعات عديدة منها، دورة حياة المشروع ، تصميم مقترح المشروع، تحليل المشكلة وصياغتها، صياغة الأهداف التعرف على الفئة المستهدفة، تصميم خطة و ميزانية للمشروع، تطوير علاقات تبادلية مع الممول، والتعلم عن الممول، والتحدث بلغته والتحدث عن مواضيع خاصة بالممول، وفهم ثقافته والوقت المناسب للوصول إليه، إضافة إلى فحص الجاهزية للبدء بكتابة مقترح مشروع، ومكونات مقترح المشروع، ووصفه عن طريق ذكر أهدافه وآلية العمل، والمخرجات والمدخلات والتقييم وخطة العمل.

كما تعتمد الدورة التدريبية بشكل أساسي على الأسلوب التشاركي Participatory Training Approach ، حيث يتم استخدام النقاشات المنظمة، وجلسات العصف الذهني، ودراسات الحالة، بالإضافة إلى عرض شرائح البوربوينت بما يخدم أهداف الدورة، كما تتميز طريقة التدريب في هذه الدورة التدريبية بأنها تجمع ما بين التدريب والاستشارات.

يذكر أن تلك الدورة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات ، التي تنظمها دائرة التدريب بالوزارة ، بهدف صقل مهارات وقدرات الطلبة الخريجين من كلا الجنسين .