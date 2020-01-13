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اقتحام قسم (2) بـ "ريمون" والتنكيل بالأسرى

13 كانون ثاني / يناير 2020 12:35

اقتحام غرف الأسرى - أرشيف
اقتحام غرف الأسرى - أرشيف

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن أعداد كبيرة من وحدات القمع الإسرائيلية المدججة بالسلاح والكلاب البوليسية اقتحمت فجر اليوم، قسم (2) في معتقل "ريمون".

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تم الاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم، وإخراجهم من قسمهم وتوزيعهم على الأقسام الأخرى.

وذكرت أن وحدات القمع قامت بإجراء تفتيشات وحشية واستفزازية لغرف الأسرى، وعبثت بمحتوياتهم وأغراضهم وقلبتها رأساً على عقب.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة من التوتر والاضطراب تسود المعتقل، بسبب الاقتحامات المستمرة للأقسام في السجون وخاصة قسم (2) في معتقل "ريمون" والذي تستهدفه قوات القمع في الفترة الأخيرة بدون أي مبرر يستدعي لذلك.

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