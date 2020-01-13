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تعليم الوسطى يختتم بطولة "الإخوة" لكرة القدم للمعلمين الثالثة

13 كانون ثاني / يناير 2020 12:39

تعليم الوسطى يختتم بطولة "الإخوة" لكرة القدم للمعلمين الثالثة
تعليم الوسطى يختتم بطولة

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى وبرعاية كريمة من مجلس أولياء الأمور المركزي اليوم بطولة " الأخوة " الثالثة لكرة القدم للمعلمين، حيث حضر اختتام البطولة كل من مدير التربية و التعليم هشام الحاج و المدير الإداري ناصر السدودي و عدد من رؤساء الأقسام و عاطف وادي نائب رئيس مجلس أولياء الأمور و عدد من أعضاء المجلس أولياء الأمور الأعلى وبمشاركة فاعلة من المعلمين.

و بدأت المباراة النهائية بين فريق مدرسة العز بن عبد السلام الثانوية للبنين وفريق مدرسة المنفلوطي الثانوية " أ " للبنين ، و قد تميزت المباراة النهائية بالمنافسة القوية بين الفريقين، مما أبرز مهارات وقدرات اللاعبين، حيث أعجب الحضور بروح التعاون والتنافس بين المشاركين في المباراة النهائية.

وفي اختتام البطولة شكر مدير التعليم هشام الحاج جميع فرق المدارس المشاركة التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح البطولة، مثمناً دور مجلس أولياء الأمور المركزي في دعمه الكبير في توفير الهدايا و الجوائز.

و أشاد الحاج بالفرق المشاركة في هذه البطولة مشيداً بالتزامها وتعاونها لإنجاح هذا الحدث الرياضي الذي يهدف لتعميق العلاقات الطيبة بين المعلمين و إحداث التقارب بينهم فضلاً عن الجانب الترفيهي للبطولة، مشيداً بلجان التحكيم من معلمي التربية الرياضية و التي تميزت بالنزاهة والانضباط الشديد.

هذا واتسم اللاعبون بالأخلاق الرياضية حيث لوحظ الضربات الصاروخية في مرمي الفريقين واللعب النظيف وفي نهاية المباراة و وسط حضور مميز كرمت مديرية التعليم الفرق الفائزة حيث حصد فريق مدرسة المنفلوطي الثانوية " أ " المركز الأول و فريق مدرسة العز بن عبد السلام الثانوية للبنين المركز الثاني.

يذكر أن مدرسة المنفلوطي تحصد البطولة للعام الثاني على التوالي.

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