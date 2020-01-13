"الصحة" : وحدة الإجازة والتراخيص تصدر تقريرها السنوي لعام 2019

غزة- الرأي

أصدرت وحدة الإجازة والتراخيص في وزارة الصحة، تقريرها السنوي لعام2019حول إنجازاتها المتعلقة بترخيص الأفراد والمؤسسات الطبية الخاصة والأهلية، التي تقدم خدماتها الصحية وتفقدها ومتابعة سير الأمور الفنية والإدارية فيها.

وذكر التقرير، أن الوحدة قامت بإصدار نحو (1148) ترخيص مؤسسة صحية مختلفة بين تجديد وتأسيس مثل الصيدليات والمستودعات والعيادات والمستشفيات ومراكز المهن الطبية المساعدة، كما تم إصدار (1716) شهادة مزاولة مهنة دائمه ومؤقته.

وأوضح التقرير الصادر عن وحدة الاجازة والتراخيص،أنه تم متابعة الزيارات الميدانية والتي بلغت (2950) جولة لكافة المؤسسات الصحية ، بالاضافة إلى جانب متابعة الوحدة لأكثر من (39) شكوى مُحَوّلة من قبل الوزارة،و المشاركة في (15) لجنة تحقيق.

وفيما يتعلق بضبط الإعلانات الصحية أكد التقرير بأن الوحدة تابعت نحو(1065) إعلان، و (32) معامله لتغيير مسمى مؤسسة صحية أو مزاولة مهنة.

وحول الإجراءات القانونية ذكر التقرير بأن الوحدة قامت بتنفيذ نحو (292) أجراء بحق المؤسسات الصحية، ما بين تنبيه وإنذار وإغلاق، بالاضافة الى (225) نشاط من دورات وورشات عمل الى جانب مشاركة الوحدة في عدة لجان بوزارة الصحة ،حيث كان أبرزها لجنة الجراحة الآمنة، لجنة العمل الخاص، لجنة مكافحة العدوى ،لجنة دليل عمل الوفود الطبية ، لجنة عقوبات الصيدلة ولجان تحقيق أخرى