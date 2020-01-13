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"الشباب والرياضة" تستعرض إنجازات الإدارة العامة للمشاريع

13 كانون ثاني / يناير 2020 12:43

"الشباب والرياضة" تستعرض إنجازات الإدارة العامة للمشاريع

غزة- الرأي

عقدت وزارة الشباب والرياضة اجتماعاً لاستعراض إنجازات الإدارة العامة للمشاريع، صباح اليوم الاثنين، في قاعة الوزارة بغزة، بحضور أحمد محيسن وكيل الوزارة، وسعيد أبو سلطان مدير عام المشاريع، والمدراء العامون بالوزارة.
وأوضح المهندس أحمد الزيناتي أبرز الإنجازات التي نفذتها الإدارة خلال العام 2019، والخطط المنوي تنفيذها خلال العام 2020،

وتضمن التقرير الإنجازات التالية:
تجهيز صالة فلسطين للياقة البدنية بقيمة (120) ألف دولار
 (20) ألف دولار لصيانة المرافق الرياضية التابعة للوزارة
تجهيز مخيم الإخاء الكشفي شمال محافظات غزة
الإشراف على إنجاز تغطية المدرج الجنوبي لاستاد فلسطين
صيانة صالة أبو يوسف النجار بخان يونس
إزالة التعديات في مدينة الياسين الرياضية واستاد محمد السادس وأراضي الوزارة
إعداد (26) مشروع للتمويل الداخلي والخارجي
المشاركة في لجنة تطوير جودة العمل الحكومي ولجنة الحوافز
وبدوره أشاد وكيل الوزارة بما قدمته الإدارة العامة للمشاريع، وأكد أن البنية التحتية تحظى باهتمام الوزارة لتلبية احتياجات الشباب والرياضيين، كما تناول سعيد أبو سلطان مدير عام المشاريع خطط الإدارة وحرصها على تطوير البنية التحتية وجلب مشاريع لتنفيذ مشاريع جديدة تخدم الرياضة والرياضيين.

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