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بالشراكة مع الوفود الطبية

المستشفى الأوروبي يجري 523 عملية خلال عام 2019

13 كانون ثاني / يناير 2020 12:58

المستشفى الأوروبي يجري 523 عملية خلال عام 2019
المستشفى الأوروبي يجري 523 عملية خلال عام 2019

غزة- الرأي

أصدر مستشفى غزة الأوروبي، تقريره السنوي حول الوفود الطبية الزائرة في العام الماضي 2019، وتضمن معلومات هامة عن استقبال 48 وفد طبي زائر، بزيادة قدرها 71% عن عدد الزيارات في العام السابق 2018.

وأوضح التقرير الذي أعده رئيس قسم خدمات المرضى أ. رائد عبد الرازق، أن الطواقم الطبية المحلية بالشراكة مع الوفود الطبية الزائرة قد أجروا 523 عملية جراحية، أغلبها تصنف بذات مهارة عليا وكبرى لمرضى من مختلف مناطق القطاع، بزيادة قدرها 64% عن عدد العملية التي أجريت بالمستشفى خلال زيارة الوفود الطبية في العام 2018.

وبين التقرير أن قسم جراحة العظام كان في المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات المشتركة مع الوفود الزائرة، حيث أجرى 197 عملية للكبار والأطفال، وهو ما يمثل 37% من مجموع العلميات التي أجريت بالشركة مع الوفود، تلاه جراحة العيون حيث أجروا 75 عملية بمعدل 14% من العمليات، وكان تخصص جراحة اليد والأعصاب الطرفية في المرتبة الثالثة بمعدل 11% حيث أجرى 58 عملية.

كما أجرت الطواقم الطبية المحلية بالشراكة مع الوفود الطبية 38 عملية في تخصص جراحة قلب الأطفال، و19 عملية قسطرة قلبية علاجية في تخصص قسطرة قلب الأطفال، بينما أجرت بالشراكة مع وفود جراحة الأعصاب 41 عملية جراحية، منها عمليات تجرى لأول مرة في قطاع غزة.

كذلك أجرت مع الوفد الألماني برئاسة د. نزيه أبو دية 21 عملية تقويم عمود فقري، ومع وفد د. سامر دياب من الداخل الفلسطيني المحتل ثلاث عمليات قلب كبار، إضافة الى عملية واحدة في تخصص جراحة الصدر، الى جانب 28 عملية في تخصص جراحة الأوعية الدموية، و23 عملية في الجراحة العامة، و13 عملية في جراحة الأطفال.

ومن الجدير بالذكر ان وزارة الصحة تعمل بشكل متواصل على تعزيز سبل التعاون الطبي مع مختلف دول العالم، سعيا منها الى تطوير ورفع كفاءة هذا القطاع، ولتخفيف المعاناة عن كافة المواطنين وكسر الحصار، وتطبيقاً لسياسة المسئولية الاجتماعية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

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