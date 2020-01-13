التنمية الاجتماعية تعقد مخيماً شتوياً لطالبات الثانوية العامة

غزة- الرأي

عقدت بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ، مخيماً شتوياً لطالبات الثانوية العامة بعنوان (رياديات نحو المعالي).

وتقدمت مديرة المؤسسة أ. هنادي سكيك بالترحيب بالطالبات وتوضيح دور المخيمات في ترسيخ الاصلاح في الفتيات وأهمية الالتزام بالتعليم الاسلامي وتطبيقه في جميع مجالات حياتنا .

وقدمت د. ختام الوصيفي شرحا عن الهمة الايجابية والمبادرة في واقعنا والتطور في شمول المعرفة والعلوم العامة.

كما دم م. محمد دهمان عن التخطيط الشخصي للطالبة وتجهيز نفسها لعام 2020 كأسلوب نظري وعملي، حيث تم تقديم الشكر والتقدير لمندوبة المخيم نداء شحيبر.