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ضمن حملة "فكر بغيرك"

بلدية خان يونس تقدم لمسة وفاء للنساء العاملات في سوق حي الأمل

13 كانون ثاني / يناير 2020 01:06

بلدية خان يونس تقدم لمسة وفاء للنساء العاملات في سوق حي الأمل
بلدية خان يونس تقدم لمسة وفاء للنساء العاملات في سوق حي الأمل

غزة- الرأي

قدمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة،  بالتعاون مع حملة "فكر بغيرك"  لمسة وفاء وتقدير لمجموعة من النساء العاملات في سوق حي الأمل غربي المدينة، وذلك  تقديراً لجهودهن في مواجهة مصاعب الحياة من أجل تأمين قوت أطفالهن وتوفير حياة كريمة لأسرهن وخاصة في أجواء الشتاء الباردة.

وشارك في الحملة رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وعضو المجلس البلدي د. مازن الشيخ، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، بمشاركة منسقة الحملة بخان يونس أ. ربا بربخ.

وشملت الحملة الزيارة سوق حي الأمل حيث تم توزيع بعض الهدايا الرمزية للنساء العاملات وسط فرحتهن بتلك المبادرة الكريمة من بلدية خان يونس ونشطاء "فكر بغيرك" مقدرات جهود كل المؤسسات الخدماتية والأهلية في دعم وتكريم النساء العاملات.

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