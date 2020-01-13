الشباب والرياضة تختتم دورة تنظيم وإدارة البطولات الرياضية

غزة- الرأي

اختتمت دائرة التدريب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، دورة تنظيم وإدارة البطولات الرياضية ، بالتعاون مع نادي القدس وحركة الج هاد الإس لامي، حيث شارك في الدورة عشرون شاباً من خريجي التربية الرياضية .

وتناولت الدورة العديد من المحاور، أبرزها مدخل في الإدارة الرياضية، أهمية البطولات الرياضية، التخطيط واعداد الموازنات الخاصة بالبطولات، تشكيل اللجان وصياغة اللوائح الداخلية، اضافة لطرق تنفيذ البطولات .

وحاضر في الدورة الأستاذ محمد أبو عيطة مدير دائرة الرياضة للجميع، و الأستاذ محمود مسعود مدير دائرة التدريب الرياضي .

وتأتي تلك الدورة استكمالا لسلسة من الأنشطة والفعاليات التي أطلقتها دائرة التدريب الرياضي، بهدف تطوير الكادر الرياضي، ضمن خطتها التطويرية التي وضعتها بداية العام الجاري .