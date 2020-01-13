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تربية الوسطى تنظم يوماً ترفيهياً علاجياً بعنوان "هيا نفرح معاً"

13 كانون ثاني / يناير 2020 01:09

تربية الوسطى تنظم يوماً ترفيهياً علاجياً بعنوان "هيا نفرح معاً"
تربية الوسطى تنظم يوماً ترفيهياً علاجياً بعنوان

الوسطى- الرأي

 للتخفيف من معاناة الأطفال وتهيئتهم قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، نفذت شبكة حماية الطفولة بالمحافظة الوسطى التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالوسطى يوماً ترفيهياً لأهالي واطفال منطقة البركة والسواركة التي تم استهدافها في التصعيد الاخير وذلك في مدرسة عبدالله بن رواحة.

 بحضور رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة خليل عسقول ووفد من وزارة التنمية الاجتماعية  ضم كل من مدير عام وحدة الأسرة والطفل منى العجلة , ورئيس قسم الأسرة  ربا البيطار, ومدير التنمية الاجتماعية بالوسطى جمال أبو عبده وعدد من الشخصيات القيادية ووجهاء ومخاتير المنطقة واللجان المحلية ولفيف كبير من الأطفال وذويهم, والمؤسسات أعضاء شبكة الحماية البالغ عددها 10 مؤسسات.

 وتنوعت الفعاليات الترفيهية لتشمل العديد من الزوايا واللقاءات للأطفال والأمهات وشارك في تنفيذها مركز تمكين المرأة وبرنامج غزة، بالإضافة الى لقاءات حكواتي لأطفال الصف الاول نفذتها مؤسسة نوى ولقاءات تفريغ نفسي لكل من مؤسسة معا وتامر، كما تضمن اليوم الترفيهي العلاجي مجموعة من لقاءات رعاية ذاتية نفذها قسم الارشاد التربوي بمديرية التربية والتعليم بالوسطى.

 وفي كلمته أشاد رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى خليل عسقول بهذه الفعالية التي جاءت كمبادرة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية التربية والتعليم بالوسطى والمؤسسات أعضاء شبكة الحماية، وهي عبارة عن تفريغ نفسي للأطفال وأولياء أمورهم وخصوصا بعد العدوان على منطقة السواركة.

 وأشار عسقول إلى ان هذه الفعالية سوف تساهم في وضع خطط وبرامج لطبيعة تدخلات المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفولة لضمان استمرارية  الأنشطة النفسية كل حسب قطاعه في المنطقة المستهدفة إضافة إلى اكتشاف وتحويل الحالات للمؤسسات المعنية كل حسب تخصصه, ونقل عسقول شكر مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج لكافة المشاركين من مؤسسات وأعضاء شبكة حماية الطفولة.

تربية الوسطى تنظم يوماً ترفيهياً علاجياً بعنوان 9 5 (1)
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