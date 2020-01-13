الإذاعة التعليمية تطلق دورتها البرامجية “مبادرون 2020”

غزة- الرأي

تحقيقاً للأهداف التي وُجدت من أجلها ولتقديم كل ما يهم الأسرة الفلسطينية، على اختلاف فئاتهم واهتماماتهم أطلقت اذاعة صوت التربية والتعليم دورتها البرامجية بحلتها الجديدة ” مبادرون 2020”، حيث جاء اطلاق اسم مبادرون على الدورة تماشياً مع أهداف وفلسفة وزارة التربية والتعليم الداعمة للمبادرات الريادية في الميدان التربوي بقيادة وكيل الوزارة د. زياد ثابت والذي يولي اهتماماً كبيراً في دعم المبادرات التربوية

الدورة الجديدة هي واحدة من ثلاث دورات تقدَم في العام الواحد حيث انطلقت مطلع هذا الشهر وتستمر حتى 31/5 /2020 فيما تنطلق الدورة البرامجية الثانية بدايو شهر يونيو القادم حتى نهاية العام 2020، وتتوسطهما دورة برامجية رمضانية بحلة جديدة ومميزة تتناسب والشهر الفضيل.

د. تامر الشريف مدير الاذاعة أوضح بأن الدورة الجديدة تقدم 20 برنامجاً مباشراً ومسجلاً تتنوع ما بين ما التربوية والصحية والاجتماعية والتوعوية والرياضية والتكنولوجية والدينية، ويقدمها شريحة مختلفة من ذوي الاختصاص، مؤكداً أن الدورة الحالية ستتميز بالتسجيلات الصوتية الجديدة والتي تحمل مفاهيم وأفكار ومصطلحات منهجية وأخرى لامنهجية تتناسب مع طبيعة الإذاعة ورسالتها التعليمية التربوية الشاملة.

وأوضح الشريف حرص الإذاعة على الانتظام في الدورات البرامجية وفق الأجندة المخطط لها بحيث تشتمل كل دورة على برامج جديدة تفيد الطلبة وأولياء أمورهم والعاملون في الحقلين التربوي والتعليمي.

ومن أهم برامج الدورة الجديدة مبادرون 2020 برنامج مبادرتي والذي يسلط الضوء على أبرز المبادرات التربوية في المدارس والمديريات وطبيعتها وشكل تنفيذها وسيتم اختيار المبادرات وفق خطة تتوزع على كافة المديريات في القطاع، وبرنامج مدارسنا والذي سيوثق لتاريخ ونشأة كافة المدارس الحكومية في القطاع وسينقل لنا قصصها من حيث الانشاء والموقع وسبب التسمية وأبرز الانجازات التي حققتها كل مدرسة.

ومن أهم برامج الدورة الحالية المباشرة برنامج أبعاد ويقدم حلولاً واقعية للمشاكل الاجتماعية والتربوية مع المختصين وذوي الاهتمام من خلال نقاش مفتوح معهم، وسيستعرض بطريقة جديدة أهم مشاكل الأسرة والمعيقات التي تواجهها في التربية في ظل عالم متغير أصبح أكثر اعتماداً على الانترنت ومواقع التواصل.

ونتعرف من خلال برنامج قصة مثل على أبرز الأمثال الشعبية الفلسطينية والعربية الدارجة على ألسنتنا.

وبظريف الطول نستمع الى الأغاني الشعبية والوطنية الفلسطينية ونتعرف على حكاياتها وكلماتها وقصتها بالكامل مثل طريف الطول والميجانا وموطني وغيرها من موروثنا الغنائي.

ويسلط برنامج خطوة الضوء على أبرز كتب التنمية البشرية وقراءة أهدافها وتلخيصها، كما تقدم الدورة البرامجية الجديدة برنامج هكذا أحيا ننهل من خلاله نصائح وارشادات سلوكية واجتماعية ودينية تعين الناس على ترتيب حياتهم.

وتشتمل الدورة بالإضافة الى البرامج الجديدة السابقة على برامج ثابتة مستمرة من الدورات السابقة تحافظ على طابعها التعليمي والتربوي مثل الأخبار التعليمية وبرنامج فضاءات تربوية والحرم الجامعي وصدى المواهب.

وتواصل الإذاعة مع كل دورة برامجية جديدة تقديم كل ما هو جديد في عالم التربية والتعليم والتثقيف، وتستعد للبدء بدروس المراجعة الشاملة والمباشرة لطلبة الثانوية العامة بشكل جديد يحقق فائدة أكبر للطلبة.