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"الصحة": إتلاف 150 كيلو جرام جناح دجاج مجمد في الوسطى

13 كانون ثاني / يناير 2020 01:17

صورة توضيحية
صورة توضيحية

الوسطى- الرأي

أتلف طاقم التفتيش والرقابة على الاغذية بوزارة الصحة، 150 كجم من جناح دجاج "مجمد" ،  وذلك بعد ضبط طاقم التفتيش  الكمية من احد محلات سوق النصيرات وسط قطاع غزة.

 حيث وصل فريق التفتيش والرقابة على الاغذية بوزارة الصحة شكوى عبر الرقم المجاني 103 من احد المواطنين بخصوص أعمال غير طبيعية بأحد محلات سوق النصيرات في وقت متأخر .

وافاد طاقم التفتيش :"على الفور تم توجيه فريق التفتيش والرقابة للمكان حيث تم ضبط  صاحب المحل الذي يقوم بتسييح اللحوم المجمدة  بغرض بيعه على أنه طازج ، وتم اتلاف الكمية وتحويل الملف للمباحث لاستكمال الاجراءات القانونية.

وتتقدم وزارة الصحة بالشكر والتقدير للمواطن وجمهورنا الكريم على جهودهم ومساندتهم لفرق التفتيش ورقابة الاغذية من اجل الحفاظ على صحة المجتمع وملاحقة العابثين.

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