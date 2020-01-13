بلدية جباليا تناقش عدة قضايا مع لجنة حي عباد الرحمن

غزة- الرأي

استقبل رئيس بلدية جباليا النزلة عصام جودة في مكتبه ، عددا من سكان حي طيبة (القرعة الخامسة) الكائن بين شارع الصفطاوي وحوض النزلة لترشيح مياه الأمطار.

وبحث معهم أهم المشكلات التي تواجه سكان الحي وأبرزها الحاجة الماسة لتطوير المنطقة.

واستمع رئيس البلدية إلى مطالب سكان الحي، والتي تكلة تجمع مياه الأمطار.ركزت على ضرورة رصف المنطقة وتطوير شبكة الصرف الصحي بها، وانشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وحل مش

وأكد رئيس البلدية أنه لن يدخر جهدا في حل مشاكل الحي وفقا للإمكانات المتاحة، وأنه سيسعى للحصول على تمويل كاف للمشاريع اللازمة لتطوير المنطقة.

من جهته، شكر ممثلو الحي رئيس البلدية وإدارتها لاستقبالهم والاستماع لشكواهم وإصرارهم على استمرار الخدمات رغم الضائقة المالية التي تواجهها البلدية.