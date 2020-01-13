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بالشراكة مع وفد طبي ألماني

مستشفى غزة الأوروبي يجري 7عمليات جراحة أعصاب معقدة

13 كانون ثاني / يناير 2020 01:28

مستشفى غزة الأوروبي يجري 7عمليات جراحة أعصاب معقدة
مستشفى غزة الأوروبي يجري 7عمليات جراحة أعصاب معقدة

غزة- الرأي

تمكن الكادر الطبي بقسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، من إجراء 7 عمليات جراحية معقدة،  وذلك بالشراكة مع وفد طبي استشاري ألماني متخصص في جراحة الأعصاب والعمود الفقري.
وأفاد رئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي الدكتور نضال أبو هدروس، خلال حديث معه اليوم الاثنين، أن العمليات أجريت على مدار الاسبوع الماضي، وذلك بالشراكة مع استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري الألماني د. علاء الشرقاوي واستشاري التخدير بالوفد د. علاء السلول.
وحول تفاصيل العمليات ذكر د. أبو هدروس أنه تم خلال الجراحات التي أجريت بالشراكة مع الوفد الطبي، إجراء عمليتين على ما يعرف طبياً بـ " العمود الفقري القطني"، حيث تم خلال احداها تثبيت العمود الفقري على خمس مستويات مع توسيع القناة، في عملية جراحية معقدة استمرت لأكثر من 7 ساعات.
كما تم وفقا للدكتور أبو هدروس اجراء خمس عمليات على العمود الفقري العنقي، كان من بينها اجراء 3 جراحات تم خلالها استئصال انزلاقات غضروفية وواحدة تم خلالها تثبيت ما يعرف بـ "الكسر المزاح"، فيما تم في العملية الخامسة توسيع قناة العمود الفقري من الخلف.
وفي ذات السياق، رحب د. أبو هدروس بالسياسة التي تنتهجها وزارة الصحة في استجلاب الوفود الطبية للتخفيف من معاناة شعبنا بدلا من السفر للحصول على العلاج بالخارج وما يتبعه من صعوبات اقتصادية وطبية على المرضى، مشيراً إلى أن الوفود تسهم في اكتساب الكادر الطبي المحلي المزيد من الخبرات خصوصا في الجراحات الدقيقة والنوعية.
كما لفت د. أبو هدروس إلى أن الوفود عادة ما تقوم بإحضار الدعم الطبي على صعيد الأدوات والمستهلكات الطبية ما يتيح المجال في الاستمرار في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا.

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