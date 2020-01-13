" أبو سلمية" : نعتز بالعلاقة التكاملية مع جمعية إغاثة اطفال فلسطين

غزة- الرأي

أشاد د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، بجمعية اغاثة اطفال فلسطين في تنفيذ عديد البرامج والمشاريع التي من شأنها تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال لقاء تكريمي لوفد طبي متعدد الجنسيات برئاسة د. رامي يوسف استشاري المسالك البولية والمناظير ، مثمناً جهود جمعية اغاثة اطفال فلسطين في تقديم الدعم المتواصل للمجمع واستجلاب الوفود الطبية من كافة التخصصات ، متمنياً مزيداً من الزيارات التي تعمل على رفع مستوى الكوادر الطبية والتمريضية من خلال اكتساب مهارات جديدة ساهمت في علاج المرضى كما وقدم شكره وتقديره للطواقم المحلية التي كانت تعمل طيلة الوقت لأكثر من 13 ساعة متواصلة..

وأوضح د. اياد الروبي استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية ان الحالات التي تم اجرائها هى عبارة عن استئصال جزري للكلية لوجود أمراض خبيثة واستئصال جزئي للورم سرطان من الكلى وتجميل حوض الكلية واستئصال جزري للبروستاتا بسبب ورم خبيث بها واستئصال جزئي للبروستاتا بسبب ورم حميد وتم ذلك عن طريق المنظار الجراحي من خلال عدة فتحات لا تتعدي 1سم في جدار البطن والتي بلغت " 18 " عملية معقدة ،إضافة إلى الكشف على المرضى وتقييم الحالات المرضية واستمرت زيارة الوفد ستة أيام.

بدوره بين د. اسماعيل نصار استشاري ورئيس قسم جراحة الاطفال بأن حالات جراحة الأطفال بغت 24 عملية جراحية كبرى ومعقدة وذات مهارة عالية، معظمها في الجهاز الهضمي والجهاز البولي والجهاز التناسلي وهى عبارة عن تشوهات عضوية ومنها اعادة تجميل لفتحة الشرج وعمليات استكشاف بالمنظار موضحاً بأن هذه القوائم تم تجهيزها مسبقا بما يخفف من قوائم الانتظار.

من جانبهم قدموا أعضاء الوفد شكرهم وتقديرهم للطواقم المحلية مؤكدين بأن الطواقم المحلية في مجمع الشفاء الطبي لديهم قدرة فائقة على التعامل مع الحالات المرضية ،منوهين بأنه من المحتمل أن يكون لهم زيارة أخرى خلال الأشهر القادمة.