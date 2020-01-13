اقتحام للأقصى ودعوات لإقامة صلاة فجر الجمعة بباحاته

اقتحم مستوطنون متطرفون منذ ساعات صباح اليوم الاثنين وعلى دفعات، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 80 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى، خلال الفترة الصباحية، وقاموا بجولات استفزازية وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.

كذلك لفتت دائرة الأوقاف إلى مشاركة أربعة موظفين من حكومة الاحتلال، المستوطنين في الاقتحام وتجولوا في ساحاته.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وفي سياق آخر، دعا مقدسيون لإقامة صلاة فجر يوم الجمعة القادم "فجر الكرامة" في ساحات المسجد الأقصى، من أجل إحياء الصلاة فيه.

ويقتحم المستوطنون الأقصى بشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وتهويد المدينة المقدسة.