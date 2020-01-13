دائرة الصيدلية بمستشفى النصر تنجز 20640 بطاقة صرف الدواء

غزة- الرأي

قالت الدكتورة أمل الشرباصي القائم بأعمال مدير دائرة الصيدلية بمستشفى النصر للأطفال، إن دائرتها تضم خمسة أقسام تشمل قسم الصيدلية الداخلية ، قسم المهمات الطبية ، قسم الصيدلة الخارجية ، مخزن الأدوية - معمل الصيدلية .

وأشارت د. أمل إلى أن دائرة الصيدلة من الدوائر الهامة بالمستشفى حيث يعمل بكادرها 10 كادر صيدلاني ومساعد صيدلي، وهي جزء أساسي من المنظومة الصحية داخل المستشفى وقد تطور العمل بها بشكل لافت من حيث الأداء والمهام المتنوعة.

و تقوم الصيدلية على توفير الإحتياجات الشهرية للمستشفى من الأدوية والمحاليل والمهمات الطبية والعمل على إكمال المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمحاليل ، كما يتم متابعة ذلك في الأقسام الطبية لضمان جودة حفظها واستخدامها الأمثل .

كما يتم متابعة العمل بنظام صرف الدواء بالجرعة الواحدة للمرضى المنومين بحيث يتم استكمال كل البنود الخاصة بالإسم العملي للدواء الوريدي وطريقة ومعدل الإعطاء .

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن المستشفى للعام 2019 أن دائرة الصيدلية أنجزت حوالى 20640 بطاقة صرف الدواء بنظام UDDS الفعلية المصروفة للمرضى اضافة لعدد 3735 وصفة طبية لعيادة الموظفين بالمستشفى .

وفي ما يتعلق بمشاركة دائرة الصيدلية باللجان حيث تشارك الدائرة في عدة لجان بالمستشفى منها لجنة الصيدلية والعلاجيات ولجنة مكافحة العدوى ولجنة سلامة المرضى ، اضافة لمشاركة جميع طاقم الصيدلية في الحقيبة التدريبية لدى الإدارة العامة للمستشفيات في دائرة تنمية القوى البشرية والعديد من الدورات والمؤتمرات .

وعلى الصعيد الخارجي شاركت الصيدلية خلال العام 2019 بورقة علمية في مؤتمر طب الأطفال المنعقد في نيويورك .

كما يتم العمل ضمن نظام حوسبة الوصفات الطبية التي تصرف من الصيدليات عدا الصرف بواسطة الكاردكس والذي ادي العمل على تفعيله بما يسهل توثيق الوصفات وإعداد التقارير الإحصائية بدقة وفاعلية .

وتستمر القافلة الصيدلانية بالسير نحو الهدف الأسمى وهو خدمة المريض وفق أرقي النظم الصحية وجودتها، رغم ما يواجهنا من مصاعب وتحديات