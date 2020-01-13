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استفاد منها ما يقارب 500 موظفا

التنمية البشرية بالصحة تختتم الجزء الأول من برنامج التدريب على المراجعة السريرية

13 كانون ثاني / يناير 2020 01:58

التنمية البشرية بالصحة تختتم الجزء الأول من برنامج التدريب على المراجعة السريرية
التنمية البشرية بالصحة تختتم الجزء الأول من برنامج التدريب على المراجعة السريرية

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية الجزء الأول من برنامج المراجعة السريرية، والذي نفذته خلال العام 2019، قدمها خبراء التدريب في مجال البحث الصحي كل من د. خالد زمو، د. محمد زمو. 
و أفاد مدير دائرة البحث الصحي أ. محمد السرساوي أنه تم الانتهاء من المرحلة التثقيفية في المراجعة السريرية والتي تم تنفيذها في جميع مستشفيات وزارة الصحة، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 500 موظفا من كافة التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتمريضية، لافتاً إلى انه جاري الاعداد والتحضير للمرحلة الثانية وهي تدريب وتنفيذ برامج المراجعة السريرية في الإجراءات الطبية.
كما أضاف أ. السرساوي ان البرنامج يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال المؤسسات الصحية التي تعتمد على تقييم برامجها والتي تساهم في رفع أداء الطواقم الطبية العاملة في المرافق الصحية.
من جهته تحدث د. خالد زمو انه خلال البرنامج تم مناقشة عدد من المحاور الهامة فيما يخص البحث والتعرف على كيفية أهمية المراجعة السريرية وأهدافها والفرق بينها وبين البحث الصحي بالإضافة إلى كيفية اجراء المراجعة السريرية.

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