وزارتا الأسرى والثقافة تنظمان حفل ملتقى الأديب الفلسطيني

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاسرى والمحررين، بالتعاون مع وزارة الثقافة اليوم الاثنين ، حفل ملتقى الأديب الفلسطيني، بمشاركة منتدى الأمة للتنمية في فلسطين ، ونخبة من الآدباء الصغار وأبناء الأسرى.

وحضر الحفل وكيل وزارة الأسرى والمحررين ا. بهاء المدهون، ود. أنور البرعاوي وكيل وزارة الثقافة وعدد من الأدباء والفنانين وأهالي الأسرى والمشاركين .

وتخلل الحفل تقديم العديد من العروض الفنية والادبية ( الشعر والإلقاء ، الخاطرة، بالإضافة إلى العرض المسرحي) التي جسدت معاناة الأسير الفلسطيني داخل سجون الاحتلال.

من جانبه، أكد أشرف حسين مدير عام الإعلام والعلاقات العامة، أن هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارات الحكومية، وإيلاء أهمية خاصة بقضية الأسرى وخاصة في البعد الثقافي للتعريف بمعاناة الأسرى.

وأشار إلى أهمية تعزيز قضية الأسرى في الجسم الثقافي واشراكه بشكل دائم في إقامة الفعاليات المساندة للأسرى ، مع التركيز على التنويع الفعاليات الثقافية والتعليمية في هذه الفعاليات، وايصال صوت ومعاناة الأسرى.

وجرى على هامش الحفل تخريج دورة مخيم حنظلة للإبداع الفني الخاص بالأطفال المبدعين في مجال الرسم والكاريكاتير.