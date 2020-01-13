آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للمتبقي من الحافة الثالثة من كشف 2020/1، إضافة للحافلات من الرابعة حتى رقم 101 من السادسة.

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق الأطفال من خلال صالة التسجيل في غزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وأكدت على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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