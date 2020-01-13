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الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية

13 كانون ثاني / يناير 2020 04:52

الداخل المحتل-الرأي:

أجرت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية في عدة مناطق مختلفة بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، "إن الاحتلال أجرى تدريبات عسكرية في مناطق "المالح، وخلة اجميع، وسمرة"، مع تواجد  عشرات جنود الاحتلال في تلك المناطق".

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