الأسير زهران ينتصر بمعركته ويعلق إضرابه عن الطعام

الضفة المحتلة-الرأي:

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام لليوم 113 على التوالي، علق إضرابه مساء أمس الاثنين، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، بحضور محامي الهيئة جواد بولس، مشيرةً إلى أن تفاصيل الاتفاق ستعلن لاحقا.

بدورها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انتصار إرادة "القائد أحمد زهران"، بعد إعلانه مساء اليوم تعليقه الإضراب المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال، بأن لا يتم التجديد الإداري له، وأن يكون تاريخ 25/2/2020 المقبل موعد الإفراج عنه.

وأشادت الجبهة بـ"الصمود الأسطوري للأسير زهران، والذي واصل الإضراب المفتوح عن الطعام لما يقارب 114 يوماً، وقبلها بعدة شهور أضرب لمدة 33 يوماً".

وأشارت إلى أن ذلك "يؤكد على صلابة الأسير زهران وإصراره على الاستمرار في المعركة حتى انتزاع حريته بأمعائه الخاوية".

واعتبر الناطق الرسمي باسم حركة حماس، حازم قاسم أن انتصار الرفيق أحمد زهران في معركته ضد السجان الصهيوني، هو تجسيد لقدرة الثائر الفلسطيني على قهر المحتل، وكسر عنجهيته، وكشف عجزه أمام الصمود الاسطوري لأسرانا الأبطال.

وقال قاسم، "يسجل الأسير أحمد زهران، نصراً جديداً للحركة الأسيرة في معركة الإرادات مع السجان، وهي خطوة على طريق النصر الكبير بتحرير كل أسرانا من سجون الاحتلال".

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله ، كان قد أمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019. ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، حيث خاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوما، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتته على كامل المدة.