توتنهام يلتقى ميدلزبره فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم

يحل نادى ميدلزبره ضيفا على منافسه توتنهام هوتسبر فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب توتنهام ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى.

أجبر مديلسبره ضيفه توتنهام هوتسبر على خوض مباراة الإعادة بتعادلهما إيجابيا بهدف لمثله على ملعب ريفرسايد ستاديوم في كأس الاتحاد الإنجليزي.

تعاد المباراة بين الفريقين على ملعب توتنهام لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، وفقا لنظام بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى الذى ينص إعادة المباراة في أرض الفريق الخصم حال انتهائها بالتعادل، وإذا استمر التعادل فى المباراة الثانية يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء لحسم التأهل.

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على نظيره توتنهام، بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضى على ملعب "السبيرز" ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".