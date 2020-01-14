وكالة الرأي الفلسطينية ما هى علامات نقص فيتامين "ب12" فى الجسم؟ وكالة الرأي الفلسطينية إذا كنت مريض حساسية الصدر تجنب تناول هذه الأطعمة وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش القضائي في النيابة العامة يتفقد المراكز الشرطية غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه وكالة الرأي الفلسطينية مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية هل شرب المياه أثناء تناول الطعام يؤثر على الهضم ؟ وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" و"منتدى الأمة" ينظمان حفلًا أدبيًا لأطفال نادي الأديب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية ابتداء من اليوم .. مايكروسوفت تنهى دعم نظام تشغيل ويندوز 7 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يدهس طالبة شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية نيابة شمال غزة والمراكز الشرطية يؤكدون على تعزيز الحكم الرشيد
أخبار » الرياضة و الملاعب

توتنهام يلتقى ميدلزبره فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم

14 كانون ثاني / يناير 2020 08:33

1
1

يحل نادى ميدلزبره ضيفا على منافسه توتنهام هوتسبر فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب توتنهام ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى.

أجبر مديلسبره ضيفه توتنهام هوتسبر على خوض مباراة الإعادة بتعادلهما إيجابيا بهدف لمثله على ملعب ريفرسايد ستاديوم في كأس الاتحاد الإنجليزي.

تعاد المباراة بين الفريقين على ملعب توتنهام لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، وفقا لنظام بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى الذى ينص إعادة المباراة في أرض الفريق الخصم حال انتهائها بالتعادل، وإذا استمر التعادل فى المباراة الثانية يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء لحسم التأهل.

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على نظيره توتنهام، بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضى على ملعب "السبيرز" ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح مخيم تثقيفي ترفيهي لطلاب المرحلة الإعدادية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟