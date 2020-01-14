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رسميا.. الإسبانى كيكي سيتين مديرا فنيا لنادى برشلونة حتى 2022

14 كانون ثاني / يناير 2020 08:38

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كشف نادى برشلونة الإسبانى تعيين كيكي سيتين المدير الفنى لنادى ريال بيتيس السابق لتولى قيادة البارسا خلفا لإرنستو فالفيردي المدير الفنى الحالى للفريق الإسبانى.

أعلن نادى برشلونة إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب البلوجرانا، بعد الهزيمة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 فى نصف نهائى السوبر الإسباني، خلال المباراة التى جمعت الطرفين الخميس الماضى فى مدينة "جدة" بالسعودية

كشف نادى برشلونة عبر الموقع الرسمي أن البارسا تعاقد مع كيكى لمدة موسمين ونصف حتى يوينو 2022.

عقد جوسيب ماريا اجتماع  بارتوميو رئيس نادى برشلونة مع إرنستو فالفيردي المدير الفنى للبلوجرانا، لحسم مستقبل الأخير فى مقعد القيادة الفنية للفريق الكتالونى سواء بإقالته أو بالإبقاء عليه حتى نهاية الموسم، كشف إذاعة "كادينا كوبيه "الإسبانية، إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة عقد إجتماع خاص مع إرنستو فالفيردي عقب إنتهاء المران الجماعى للفريق الأول، لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالبارسا والحديث عن أسباب تذبذب مستوى الفريق الفترة الأخيرة واخرها الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 بنصف نهائى كأس السوبر الإسباني، تمهيداً لإتخاذ قرار نهائى حول مستقبل المدير الفنى فى "كامب نو".

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