وكالة الرأي الفلسطينية ما هى علامات نقص فيتامين "ب12" فى الجسم؟ وكالة الرأي الفلسطينية إذا كنت مريض حساسية الصدر تجنب تناول هذه الأطعمة وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش القضائي في النيابة العامة يتفقد المراكز الشرطية غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه وكالة الرأي الفلسطينية مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية هل شرب المياه أثناء تناول الطعام يؤثر على الهضم ؟ وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" و"منتدى الأمة" ينظمان حفلًا أدبيًا لأطفال نادي الأديب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية ابتداء من اليوم .. مايكروسوفت تنهى دعم نظام تشغيل ويندوز 7 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يدهس طالبة شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية نيابة شمال غزة والمراكز الشرطية يؤكدون على تعزيز الحكم الرشيد
أخبار » الرياضة و الملاعب

رسمياً.. برشلونة يقرر إقالة إرنستو فالفيردي

14 كانون ثاني / يناير 2020 08:40

1
1

أعلن نادى برشلونة إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب البلوجرانا، بعد الهزيمة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 فى نصف نهائى السوبر الإسباني، خلال المباراة التى جمعت الطرفين الخميس الماضى فى مدينة "جدة" بالسعودية.

كشف نادى برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، عن إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب البارسا قبل 5 أشهر تحديداً من إنتهاء عقده داخل كامب نو، حيث يمتد حتى يونيو 2020.

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام السابق، قائمة المرشحين لتدريب برشلونة خلال الفترة القادمة، خلفاً لإرنستو فالفيردي الذى رحل عن "كامب نو" بسبب تذبذب نتائج البارسا وأخرها الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 بنصف نهائى كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة فى السعودية، قبل أن يتم التعاقد مع كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق.

وأصر برشلونة على إقالة إرنستو فالفيردي، وقد تواصل مع تشافي هيرنانديز ورونالد كومان لكنهما رفضا تولي القيادة الفنية خلال الوقت الحالي، وهو ما دفع جوسيب ماريا بارتوميو لدراسة خيارات أخرى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح مخيم تثقيفي ترفيهي لطلاب المرحلة الإعدادية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟