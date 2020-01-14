رسمياً.. برشلونة يقرر إقالة إرنستو فالفيردي

أعلن نادى برشلونة إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب البلوجرانا، بعد الهزيمة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 فى نصف نهائى السوبر الإسباني، خلال المباراة التى جمعت الطرفين الخميس الماضى فى مدينة "جدة" بالسعودية.

كشف نادى برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، عن إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب البارسا قبل 5 أشهر تحديداً من إنتهاء عقده داخل كامب نو، حيث يمتد حتى يونيو 2020.

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام السابق، قائمة المرشحين لتدريب برشلونة خلال الفترة القادمة، خلفاً لإرنستو فالفيردي الذى رحل عن "كامب نو" بسبب تذبذب نتائج البارسا وأخرها الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 بنصف نهائى كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة فى السعودية، قبل أن يتم التعاقد مع كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق.

وأصر برشلونة على إقالة إرنستو فالفيردي، وقد تواصل مع تشافي هيرنانديز ورونالد كومان لكنهما رفضا تولي القيادة الفنية خلال الوقت الحالي، وهو ما دفع جوسيب ماريا بارتوميو لدراسة خيارات أخرى.