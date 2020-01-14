تطبيق ماسنجر على أجهزة الكمبيوتر يدعم بميزة جديدة

تعد فيس بوك واحدة من الشركات القليلة التي تقدم تحديثات منتظمة لتطبيقاتها على نظام Windows 10، حيث كشف عملاق الوسائط الاجتماعية مؤخرًا تحديثًا مهمًا إلى تطبيق Messenger Desktop، وذلك بعد نقل التطبيق إلى الإصدار 310.9.109.0 ، أضاف التحديث ميزة جديدة مهمة، والتي تتيح للمستخدمين إرسال مقاطع صوتية من داخل تطبيق Messenger Desktop، وذلك بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

ميزة ماسنجر الجديدة:

ورغم أن الميزة كانت متاحة للنسخة التجريبية من التطبيق، فإن الآن أصبحت في طريقها إلى الإصدار الثابت من التطبيق؛ وهذا يعني أنها متاحة الآن للجميع، وباستخدام Facebook Messenger Desktop ، سيتمكن المستخدمين من:

- الحصول على إشعارات أولا بأول.

- إرسال الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF والمزيد.

- إرسال الملصقات داخل المحادثات.

- معرفة متى رأى أصدقائهم الرسائل.

- إنشاء مجموعات للأشخاص الأكثر تفاعلا معهم، وتسميتهم وتعيين صورة للمجموعة.

- إعادة توجيه الرسائل أو الصور إلى الأشخاص الذين لم يكونوا في المحادثة.

- البحث عن أشخاص ومجموعات للعودة إليها بسرعة.

- إنشاء محادثات جماعية

كما قام فيس بوك مؤخرًا ببعض التغييرات بواجهة المستخدم المثيرة للاهتمام على تطبيق Messenger Desktop الخاص به، حيث أضاف وضع الظلام، وتصميم أيقونات جديدة، والقدرة على إرسال الملفات ، ووضع ملء الشاشة ، والرموز المحدثة ، وأكثر من ذلك.

كما كشف تقرير سابق عن أن شركة فيس بوك تعمل حاليا على تطوير نسخة جديدة بالكامل من تطبيق ماسنجر للأجهزة المكتبية التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز، حيث أتاحت الشركة هذا التطبيق للمستخدمين ضمن ما يعرف بـ Facebook Messenger Beta، حيث يأتى التطبيق في مساحة أقل من النسخة القديمة بحوالى 100 ميجا بايت، كما يدعم فقط معالجات 64 بت وله أيقونة جديدة.

ويضم التطبيق العديد من المميزات للمستخدمين بما في ذلك القدرة على حذف الرسائل المرسلة بشكل دائم، فضلا عن توفير ميزتي الوضع المظلم والداكن، والقدرة على إرسال الملفات، ووضع ملء الشاشة، والقدرة على إخفاء الدردشات، فضلا عن العديد من الرموز الجديدة.

يذكر أن فيس بوك قررت مؤخرا إلغاء الميزة التى كانت تسمح للمستخدمين استخدام تطبيق ماسنجر بدون الحاجة إلى إنشاء حساب فيس بوك، وهي الميزة التى طرحتها الشركة فى 2015، حيث كان بمقدور المستخدمين الجدد لماسنجر تسجيل الاشتراك من خلال استخدام الاسم الكامل ورقم الهاتف فقط، حيث لن يكون بمقدور المستخدمين الآن الاعتماد على أرقام هواتفهم فقط للبدء في استخدام خدمة التراسل المملوكة لشركة فيس بوك.