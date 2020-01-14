الطقس: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة ليلاً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة في ساعات المساء والليل مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول مساء الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.