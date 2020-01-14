ابتداء من اليوم .. مايكروسوفت تنهى دعم نظام تشغيل ويندوز 7

ستتوقف ملايين أجهزة الكمبيوتر عن تلقى تحديثات الأمان ابتداء من اليوم ، حيث تنهى مايكروسوفت دعمها لنظام التشغيل ويندوز 7 الخاص بها، وستظل أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام ويندوز 7 تعمل، لكن لن توفر الشركة الأمريكية الدعم الفنى أو تحديثات البرامج أو إصلاحات الأمان، وستستخدم الشركة التنبيهات المنبثقة Pop-up بملء الشاشة على الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل الذى يبلغ عمره عشر سنوات لمحاولة إقناع المستخدمين بالانتقال إلى ويندوز 10 الأحدث.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، لا يزال ويندوز 7 هو ثانى أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا بعد ويندوز 10، إذ يستحوذ على حصة سوقية تزيد عن 25 فى المئة، بينما يستحوذ ويندوز10 على 55 فى المئة من السوق.

وسوف تقدم التنبيهات أيضا المشورة للعملاء لشراء جهاز كمبيوتر شخصى جديد حتى يتمكنوا من استخدام نظام التشغيل ويندوز 10، كما تقدم الشركة رسائل تذكير منبثقة أصغر حول التغيير القادم منذ أبريل 2019، لكنها ستكون الآن بملء الشاشة ولا يمكن تجاهلها.

سيبقى الإشعار على الشاشة حتى يتفاعل المستخدمون معه، مما يتيح لهم خيار "معرفة المزيد" أو الرد بدلاً من ذلك "تذكرنى لاحقًا" أو "لا تذكرنى مرة أخرى".

وحذر خبراء الأمن السيبرانى مستخدمى ويندوز 7 من تجنب استخدام اللاب توب أو جهاز الكمبيوتر فى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو البريد الإلكترونى، موضحين أنه بعد إيقاف التحديثات والإصلاحات الأمنية، سيكون الأمر أقل أمانًا، لذا يجب استخدام هاتف ذكى أو جهاز لوحى أكثر حداثة إذا لم يتمكنوا من الحصول على جهاز كمبيوتر جديد.

وقال جيك مور، أخصائى الأمن السيبرانى بشركة ESET: "بدون دعم مايكروسوفت للكمبيوتر الخاص بك يشبه القيادة بدون تأمين على السيارة، فلا يزال بإمكانك استخدام السيارة، لكنك ستكون فى وضع صعب فى حالة حدوث أى شيء".

سيظهر التحذير من الاستمرار فى استخدام ويندوز 7 فى إصدارات Starter و Home Basic و Home Premium و Professional و Ultimate، ولن

وقالت مايكروسوفت فى منشور عبر مدونتها الرسمية: "فى حين أنه يمكنك الاستمرار فى استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذى يعمل بنظام ويندوز 7 ، دون استمرار تحديثات البرامج والأمان، ستكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والبرامج الضار، فالتمسك بنظام التشغيل ويندوز 7 بعد انتهاء الدعم يفتح الباب أمام مشكلات مثل فيروسات الكمبيوتر ولن تتلقى دعمًا تقنيًا من مايكروسوفت، لذا فأفضل طريقة للحفاظ على الأمان هى نظام التشغيل ويندوز 10."

استعدادًا للتحديث، توصى مايكروسوفت المستخدمين بنسخ ملفاتهم احتياطيًا، والحصول على نصائح حول ويندوز 10 والتحقق من أحدث أجهزة الكمبيوتر".