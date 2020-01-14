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"الثقافة" و"منتدى الأمة" ينظمان حفلًا أدبيًا لأطفال نادي الأديب الفلسطيني

14 كانون ثاني / يناير 2020 09:11

"الثقافة" و"منتدى الأمة" ينظمان حفلًا أدبيًا لأطفال نادي الأديب الفلسطيني

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للآداب بوزارة الثقافة، بالتعاون مع منتدى الأمة للتنمية، صباح الأثنين 13/01/2020، حفلًا أدبيًا لعرض مواهب وابداعات الأطفال المنتسبين لبرنامج نادي الأديب الفلسطيني.
وحضر الحفل، وكيل الوزارة الدكتور أنور البرعاوي، ومدير عام الآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، ووكيل وزارة شؤون الأسرى الأستاذ بهاء المدهون، ورئيس منتدى الأمة الدكتور فريد قبلان، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والمثقفين والمهتمين.
وفي كلمة له، أوضح الدكتور البرعاوي أن مشروع نادي الأديب الفلسطيني من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها الوزارة وتوليها إهتمام بالغ، لإعداد أجيال من الأدباء والكتّاب المبدعين القادرين على نقل الرسالة الفلسطينية إلى أصقاع العالم من خلال الأجناس الأدبية المختلفة.
وأكد أن الوزارة تؤمن بمبدأ الشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية بما يساهم في الإرتقاء بالمشهد الثقافي الفلسطيني، ويخدم شرائح المجتمع الفلسطيني كافة.
من جانبه ثمّن قبلان جهود وزارة الثقافة، مؤكدًا على إستمرار التعاون بين الوزارة والمنتدى لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتخلل الحفل فقرات أدبية قدمها أطفال نادي الأديب الفلسطيني، بالاضافة إلى اسكتش مسرحي يحاكي قصة الأديبة الفلسطينية الراحلة فدوى طوقان، والتي كانت من مخرجات التدريبات المكثفة التي حصلوا عليها.
وفي الختام قام الأطفال بتكريم وزارة الثقافة ومنتدى الأمة للتنمية، بالاضافة إلى مدربيهم تقديرًا لجهودهم خلال فترة التدريب.
يشار إلى أن مشروع نادي الأديب الفلسطيني أطلقته وزارة الثقافة العام الماضي ويستهدف (50) طفلًا من الموهوبين، ضمن الفئة العمرية من 10-17 عامًا، وتسعى من خلاله إلى إعداد الأطفال وتأهيلهم ليكونوا قادرين على التعبير عن أفكارهم ومكنوناتهم من خلال الأجناس الأدبية المختلفة.

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