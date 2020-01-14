قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطناً من الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، 19 مواطنا من الضفة بينهم أشقاء، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين ومنهم عائلة أسير في سجون الاحتلال، واستدعاء آخرين لمقابلة مخابراتها، غالبيتهم من القدس.

وقال نادي الأسير: إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة جنين وهم: محمد يوسف عطاطرة، وجاسر إياد يوسف عطاطرة، ومعتصم فواز عيسى وشقيقه محمد من قرية عانين، ومحمود عيد حنايشة، وياسر إبراهيم أحمد أبو الرب من بلدة قباطية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من عدة أنحاء في الخليل وهم: أنس يعقوب محفوظ، وأحمد حربي أبو رميلة، ونضال عبد الفتاح بدوي، وشقيقه جهاد، إضافة إلى سيف بسام أبو عيشة جرى اعتقاله أثناء توجهه لاستقبال الأسير المحرر حسن العويوي، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير علي سلهب المحكوم بالسّجن لمدة (18 عاما) واعتدت على والدته، علما أنه من المفترض أن يُفرج عنه بعد ثمانية أيام.

ومن بلدة بيت فجار في بيت لحم، اعتقل الاحتلال، محمود إبراهيم طقاطقة، ومحمد حاتم ديرية، وأيهم غسان ثوابتة، وثلاثة مواطنين آخرين من أريحا وهم: هيثم عواد جراهيد، وعبد المنعم جراهيد، وحمزة أحمد ارميلية.

واعتقل الاحتلال أحمد أنور دراغمة (27 عاما) من طوباس، ومحمد محمود ريان (26 عاما) من بلدة بيت دقو بالقدس، إضافة إلى الأسير إسماعيل عفانة الذي أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله لحظة الإفراج عنه بعد أن أمضى (18 عاما) في الأسر.